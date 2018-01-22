Alman güneşi

TÜRK İnosolar, Alman güneş paneli üreticisi SolarWorld ile distribütörlük anlaşması imzaladı. İki şirket, Türkiye’de panel üretimi için çalışmalara başladı. İnosolar Led Aydınlatma ve Solar Enerji Sistemleri Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Ersoy, “Anlaşmanın içinde panel üretim tesislerini Türkiye’ye taşımak da var. 100 megavatlık (MW) panel tesislerini de Türkiye’ye taşımayı düşünüyoruz. Bu üretim hattının Türkiye’ye gelmesi de anlaşmanın içinde. İç Anadolu’da bir organize sanayide bölge belirledik” dedi. SolarWorld CEO’su Frank Asbeck ise İnosolar ile 2012’den bu yana güçlü bir işbirliği içinde olduklarını belirterek, “2018’in ilk yarısında 60 MW’lık satışı kapsayan gizlilik anlaşması imzalıyoruz. Kısa vadede Türkiye’ye panel satışını 100 MW’a çıkarmak istiyoruz. Belki de ilk ve ikinci 100 megavatı sattıktan sonra, neden bu ürünleri Türkiye’de kendimiz üretmiyoruz diye düşünebilirsiniz. Biz de buna sıcak bakıyoruz” dedi.

YÜZDE 100 YERLİ OLABİLİR

Almanya’nın Freiberg şehrinde Avrupa’nın en büyük panel üreticisi olan SolarWorld’ün fabrikasını gezerek, iki şirket arasında imzalanan gizlilik anlaşmasının ardından Ersoy ve Asbeck ile sohbet ettik. İnosolar ve SolarWorld ortaklığıyla Türkiye’de kurulması hedeflenen fabrikanın SolarWorld’ün Almanya’daki fabrikasıyla benzer özellikler taşıyacağını anlatan Aspeck, üretimde yerlilik oranının ileride yüzde 100’e kadar çıkabileceğini vurguladı. Aspeck, şöyle konuştu: “Bir panel için kullanılacak ana maddeler tamamen yeni de olabilir veya mevcut üretim bandı da kullanılabilir. Buna daha sonra karar verilmesi gerekiyor. Bu fabrikada üretilecek üründeki yerlilik oranı işgücünü de katarsak yüzde 60-65 düzeyinde olacak, hatta ileriki süreçte yüzde 100’e çıkabilir. Ama bu bir sonraki adım. Türkiye’den sağlanabilecek maddeler çerçeve, cam ve test edildikten sonra arka folyolar olabilir. Zaten cam, alüminyum, çerçeve gibi ürünler halen Türkiye’den tedarik ediliyor. Ana maddelerin Türkiye’den sağlanmasında bir problem görmüyoruz. 10 yıl önce Türkiye’ye geldiğimde güneş ve rüzgâr enerjisinde ciddi projeler vardı. O zamanlar buna biraz şaşırmıştım ancak bunların pek çoğunun hayata geçirildiğini görüyorum. Hükümetin güneşin önemli enerji kaynaklarından biri olduğunu düşünmesi ve desteklemesini görmek bizi memnun ediyor.”

Arz bolluğu nedeniyle geçtiğimiz yıl iflas eden Solarworld’ün, daha sonra Almanya’daki üretim tesislerini geri aldığını, Katarlıların şirketteki hissesini yüzde 29’dan 49’a çıkardığını anlatan Ersoy, “Solarworld’ün yüzde 49’u Katarlıların, yüzde 51’i Almanların. Katar’da hammadde üretimi yapıyorlar ve orada 1 milyar Euro’luk hammadde tesisleri var. Katarlılarla görüşmelerini tamamladıkları zaman, biz hem teknolojik olarak hem de kalite olarak Türkiye’de olmayan teknolojileri getirmeyi başaracağız. Yerli bir firma SolarWorld’ün C kalite ürünlerini almış. SolarWorld’ün kullanmadığı, artık çöp diye attığı ürünü Türkiye’de panel olarak kurup satıyorlar. Bu hücrelerden üretilen güneş panelleri 3 yıl sonra çok kötü duruma gelecek. Onun için Türkiye’ye A plus kalite malların gelmesi için çabalıyoruz” dedi.

ŞİŞECAM’DAN TEDARİK

Türkiye’nin İspanya’daki gibi panel çöplüğüne dönmemesi için Alman teknolojisi, Ar-Ge’si ve yüksek kalitesini Türkiye’ye getirmeye çalıştıklarını anlatan Ersoy, “Avrupa’nın en büyük panel üreticisi olan SolarWorld ile distribütörlük anlaşması imzaladık. 100 megavatlık panel tesislerini de Türkiye’ye taşımayı düşünüyoruz” dedi. Ersoy, SolarWorld’ün üst teknolojisi mono sistemini Türkiye’ye getirmeye çalışırken yerlilik oranını da göz önünde bulundurduklarını belirterek, bu kapsamda panellerin cam kısmını Şişecam’dan almayı hedeflediklerini kaydetti.

SIRADA KÜÇÜK YEKA’LAR VAR

ERSOY, Van ve Niğde’de yapılması planlanan iki büyük Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalesi tamamlandıktan sonra küçük YEKA’ların yapılacağı duyumunu aldıklarını söyleyerek, “Biz başta Gaziantep olmak üzere bu küçük YEKA’lara talibiz” yorumunu yaptı. Ersoy, Gaziantep’te de 25 MW kapasiteli Türkiye’nin en büyük güneş enerjisi santrallerinden birinin kurulumunu gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

ÇANKAYA KÖŞKÜ’NE PANEL





ERSOY, 2012 yılında Alman Wagner Solar ile yaptıkları ortaklık anlaşması çerçevesinde Çankaya Köşkü’ndeki bir seraya 80 kilovatlık kurulum yaptıklarını söyledi.

BP CEO’SU İLE ANEKDOT

- SOLAR-WORLD CEO’su Asbeck, güneş enerjisi işine ilk girdiğinde güneş modülleri için bir tüccar olarak başladığını anlatırken, ilginç bir anısını şöyle paylaştı: “İlk güneş modülleri, çok küçük ürünler için bir tüccar olarak başladım, bunları BP adına sattım. Oldukça başarılıydım, üretimlerinin çoğunu sattım ve o zamanlar (20 yıl önce) üretimlerinin tamamı 8 MW civarındaydı. Normalde bu miktar bugün bu fabrikanın 2 günlük üretimine karşılık geliyor. BP CEO’su Sir John Brown ile tanıştım. Bana güneş hücrelerinden birini verdi ve bunun, geleceğin ‘kare şeklindeki petrolü’ olduğunu söyledi. BP’nin yıllık raporuna baktım ve güneş işinin cirosu çok küçük kalıyordu. Ona Norveç’teki küçük pilot fabrikasını satın alıp alamayacağımı sordum ve böylece Kuzey Kutbunda güneş panelleri üretmeye başladım. Bugüne kadar ismimizi küresel çapta 1 GW üretimle dünyaya duyurduk.”