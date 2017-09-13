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    Alman gazetesinden önemli Türkiye iddiası

    Hürriyet Haber
    13.09.2017 - 06:57 | Son Güncelleme: 13.09.2017 - 06:57

    Alman hükümetinin Türkiye'yi istihbarat birimleri açısından güvenlik riskinin yüksek olduğu ülkeler listesine almayı planladığı iddia edildi.Almanya'nın kamu yayın kuruluşu ARD'ye bağlı tagesschau.de haber portalında, Almanya ile Türkiye arasındaki güvenlik işbirliğini yakından ilgilendiren bir habere yer verildi.

    DW Türkçe'nin aktardığı habere göre, Batı Alman Radyoları (WDR), Kuzey Alman Radyoları (NDR) ve Süddeutsche Zeitung gazetesinin yaptığı ortak araştırmaya dayandırılan habere göre, Federal İçişleri Bakanlığı Türkiye'yi "Alman devletinin 'sırlarını taşıyan', istihbarat birimleri çalışanları gibi kişilerin 'özel güvenlik riskleriyle' karşı karşıya olduğu" ülkelerin bulunduğu listeye almayı gözden geçiriyor.

    Söz konusu çalışanlara yönelik korkutma ve şantaj girişimleri güvenlik riskleri arasında sayılıyor.

    Haberde "İstihbarat çalışanları için devletler listesi" (Staatenliste für Nachrichtendienstmitarbeiter) adı verilen listede halihazırda aralarında Çin, KDHC, Pakistan ve Rusya'nın da bulunduğu 30 ülkenin yer aldığı, NATO ülkelerinin listede bulunmadığı belirtildi.

    Etiketler: son dakika , haber , haberler , almanya , türkiye , merkel , kriz
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