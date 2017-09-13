Alman gazetesinden önemli Türkiye iddiası

DW Türkçe'nin aktardığı habere göre, Batı Alman Radyoları (WDR), Kuzey Alman Radyoları (NDR) ve Süddeutsche Zeitung gazetesinin yaptığı ortak araştırmaya dayandırılan habere göre, Federal İçişleri Bakanlığı Türkiye'yi "Alman devletinin 'sırlarını taşıyan', istihbarat birimleri çalışanları gibi kişilerin 'özel güvenlik riskleriyle' karşı karşıya olduğu" ülkelerin bulunduğu listeye almayı gözden geçiriyor.

Söz konusu çalışanlara yönelik korkutma ve şantaj girişimleri güvenlik riskleri arasında sayılıyor.

Haberde "İstihbarat çalışanları için devletler listesi" (Staatenliste für Nachrichtendienstmitarbeiter) adı verilen listede halihazırda aralarında Çin, KDHC, Pakistan ve Rusya'nın da bulunduğu 30 ülkenin yer aldığı, NATO ülkelerinin listede bulunmadığı belirtildi.