Alman firmaların yöneticileri Başbakan Yıldırım görüşmesini değerlendirdi

Türkiye’de yatırımı bulunan Alman firmaların yöneticileri Başbakan Binali Yıldırım ile yaptıkları toplantı sonrası, "Toplantı olumlu bir görüşme oldu. Endişelerimizin Türkiye tarafından da kabul edilmiş olduğunu gördük. Olumlu beklentimiz hukuki yönden de olabilir. OHAL ile ilgili bir takım yeni düzenlemeler olabilir diye düşünüyoruz. Detay vermedi sayın Bakanımız. Ama sonbahara kadar olumlu gelişimler olabileceği müjdesini verdi detay vermedi. Tahminim sadece. Şöyle bir teklif yapıldı; Ekonomi Bakanımız, öncelikle bizim burada yatırım yapan şirketlerin merkezlerinin CEO’larını ÿziyaret edelim onlarla bir araya gelelim daha iyi anlatalım hatta beraber anlatalım. Belki sonbaharda böyle bir paket düzenlenecek. Bire bir CEO’larla Almanya’da anlatılacak ki bu şekilde yatırımların devamı sürsün buradaki endişeler ortadan kalksın diye. Bütün söylediklerimizi not aldılar. Hak verdiler. Yakında olumlu gelişmelerin olacağını müjdesini de verdiler" değerlendirmesinde bulundular.

Başbakan Binali Yıldırım’ın Türkiye’de yatırımı bulunan Alman firmaların yöneticileriyle yaptığı toplantı sona erdi. Toplantı sonrasında iki firma yöneticisi toplantıya ilişkin açıklama yaptı. Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin toplantıya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "2 saat süren bir görüşme oldu. Yaşanan olaylarda bir yanlış anlaşılma olduğu söylendi. Yatırımların gelmesi için iyi ilişkiler ve güven ortamından bahsettik. Başbakanımız bunları değerlendireceğini söyledi. Bunlardan uygulanabilir olanları yapacaklarını söyledi. Ama acilen Türkiye -Alman ilişkilerinin ekonomik ve siyasi ilişkilerinin daha sessiz özellikle ekonomiye yansımayacak şekilde devam etmesi konusunda ÿhem arkadaşlar hem dinleyiciler mutabık kaldık. Şu andaki şirketlerin çalışmasına ne hükümet tarafından bir engel oldu ne de arkadaşlarımız herhangi bir konuda şikayetçi oldu. Her şeyin normal bir şekilde çalıştığını söylediler. Ama gelecek yatırımlar açısından, endişeler olabilir. ÿMutlaka bu sorunların iyi bir noktaya getirilmesi, çözülmesi gerektiğini söylediler.

CEO’LARA ALMANYA’DA ANLATILACAK

Şöyle bir teklif yapıldı; Ekonomi Bakanımız, öncelikle bizim burada yatırım yapan şirketlerin merkezlerinin CEO’larını ÿziyaret edelim onlarla bir araya gelelim daha iyi anlatalım hatta beraber anlatalım. Belki sonbaharda böyle bir paket düzenlenecek. Bire bir CEO’larla Almanya’da anlatılacak ki bu şekilde yatırımların devamı sürsün buradaki endişeler ortadan kalksın diye. İletişim konusunda çok iyi bir atmosfer vardı. İnşallah buraya gelmemiz her iki taraf için hayırlı olacak. İnşallah Türkiye -Almanya- Avrupa ilişkilerine de olumlu katkı sunacak."

"ENDİŞELERİMİZİN TÜRKİYE TARAFINDAN DA KABUL EDİLMİŞ OLDUĞUNU GÖRDÜK"

Bir diğer yönetici ise toplantıya ilişkin şöyle konuştu: "Toplantı olumlu bir görüşme oldu. Endişelerimizin Türkiye tarafından da kabul edilmiş olduğunu gördük. Bunların giderilmesi yönündeki çalışmalarda istekli olunduğunu gördük. İlerisi için umut verici görüşme oldu. Meyvelerini kısa sürede toplayacağımızı ümit ediyorum.

BÜTÜN SÖYLEDİKLERİMİZİ NOT ALIP HAK VERDİLER. YAKINDA OLUMLU GELİŞMELERİN OLACAĞINI MÜJDESİNİ DE VERDİLER

Yatırımlar son bir iki yıldır birazcık gevşemişti. Son günlerde daha kötüye gitmeye başladı ama ÿşimdi gördüğümüz kadarıyla hükümetimiz de bu işin ciddiyetini görmüş ve bu gidişatın her iki ülke için zararlı sonuçlara doğurabileceğini tespit etmiş o yüzden olumlu adımlar atılacağını düşünüyoruz. Bütün söylediklerimizi not aldılar. Hak verdiler. Yakında olumlu gelişmelerin olacağını müjdesini de verdiler.

OHAL İLE İLGİLİ BİR TAKIM YENİ DÜZENLEMELER OLABİLİR DİYE DÜŞÜNÜYORUZ

Olumlu beklentimiz hukuki yönden de olabilir. OHAL ile ilgili bir takım yeni düzenlemeler olabilir diye düşünüyoruz. Detay vermedi sayın Bakanımız. Ama sonbahara kadar olumlu gelişimler olabileceği müjdesini verdi detay vermedi. Tahminim sadece. İletişimde sorunlar oldu. Kendimizidoğru dürüst izah edemediğimiz konusu üzerinde duruldu. Bunu gidermek için bazı tedbirlerin alınması görüşüldü."