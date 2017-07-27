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Alman firmaları daha fazla ihracat bekliyor

AA
27 Temmuz 2017 - 11:20Son Güncelleme : 27 Temmuz 2017 - 11:21

Almanya'da Ifo İhracat Beklenti Endeksi, bu ay 20,9 puana çıktı.

Merkezi Almanya’nın Münih kentinde bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), Almanya için temmuz ayı ihracat beklentileri anketinin sonuçlarını yayımladı. Ifo Başkanı Clemens Fuest ankete ilişkin yaptığı açıklamada, Almanya'da haziran ayında 17,7 puan olan İhracat Beklenti Endeksi'nin temmuzda 20,9 puana çıktığını bildirdi. 

Alman ihracatçıların durumlarından oldukça memnun olduğunu aktaran Fuest, avrodaki değer kaybının ihracata olumsuz etki yapmadığını öne sürdü. Fuest, neredeyse tüm sektörlerin ihracatta artış beklediğini belirterek, şunları kaydetti: 
"Temmuz ayında toparlanmanın ana itici gücü kimyasal endüstriydi. Otomotiv ve elektrik eşyaları sektörlerindeki şirketler, zaten yüksek seviyelerde olan ihracatlarını artırmayı planladığını bildirdi. Ancak, tekstil ve hazır giyim endüstrisindeki firmalar çok az büyüme beklemektedirler." 

Etiketler: ihracat , Alman firmaları , beklenti
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