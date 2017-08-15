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Alman ekonomisi ikinci çeyrekte büyüdü

AA
15 Ağustos 2017 - 11:44Son Güncelleme : 15 Ağustos 2017 - 11:44

Almanya ekonomisi, bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre iç talebin katkısıyla yüzde 0.6 büyüme kaydetti.

ALMANYA Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, ülkede mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0.6 yükseldi. Büyüme performansı piyasalardaki yüzde 0.7’lik beklentinin hafif altında kaldı. Çeyrek bazda ele alındığında, büyümeye olumlu katkı iç talepten gelirken, hem hanehalkı hem de genel kamu nihai tüketim harcamaları belirgin şekilde arttı. Sabit sermaye oluşumu da artış kaydetti.

Geçici hesaplamalara göre, dış ticaretin gelişimi ise büyümeye aşağı yönlü etki etti. Arındırılmış çeyrek bazdaki ithalat artışı, ihracattan daha yüksek gerçekleşti. Yıllık bazda ise ikinci çeyrekte takvim etkisinden arındırılmış yıllık GSYH artışı yüzde 2.1 seviyesinde belirlendi.

Etiketler: Almanya ekonomisi , Destatis , GSYH
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