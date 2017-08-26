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    Alman Dışişleri: Türkiye'ye seyahat uyarısı yok

    DW Türkçe
    26 Ağustos 2017 - 09:17Son Güncelleme : 26 Ağustos 2017 - 09:44

    Dışişleri Bakanı Gabriel'in Türkiye'ye seyahatler konusunda Bild gazetesine verdiği demeçlerin ardından Dışişleri'nden açıklama geldi. Bakanlık, Türkiye'ye yönelik resmi bir uyarının söz konusu olmadığını vurguladı.

    Alman Dışişleri: Türkiyeye seyahat uyarısı yok

    Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in Bild gazetesine verdiği röportajda, Türkiye'ye seyahatlerle ilgili ifadelerinin gazetede "Gabriel tüm Almanları Türkiye'ye seyahat konusunda uyardı" başlığıyla yer alması ve kamuoyuna bu şekilde yansıması sonrasında Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama yapıldı.

    Bakanlıktan cuma günü yapılan açıklamada, gazetede yayımlanan röportajın ardından vatandaşlardan gelen soruların arttığı belirtilerek, Türkiye'ye seyahatler konusunda resmi bir uyarının şu aşamada söz konusu olmadığı bildirildi. Alman Dışişleri Bakanlığı, insan hakları aktivisti ve bilişim danışmanı Alman vatandaşı Peter Steudtner'in Temmuz ayında İstanbul Büyükada'da gözaltına alınıp tutuklanmasının ardından, Türkiye'ye yönelik "seyahat bilgileri"ndeki uyarıları sertleştirmiş, ancak resmi "seyahat uyarısı" yapmamıştı.

    "HERKESİN KENDİSİNE KALMIŞ BİR KARAR"

    Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Bakan Gabriel'in Bild gazetesine verdiği röportajda "uyarı" kelimesini kullanmadığını belirterek, "Şu an Türkiye'ye seyahat edip etmemek her vatandaşın kendisine kalmış bir konudur" dedi. Sözcü, Türkiye'ye yönelik bir seyahat uyarısı planının bulunmadığını da belirterek, "seyahat bilgileri"ndeki sertleştirilen uyarıların sürekli güncellendiğini kaydetti.

    Gabriel, Bild'e verdiği röportajda, Alman tatilcilere yönelik bir seyahat uyarısında bulunmamış, sadece "gönül rahatlığıyla" bunu tavsiye edemeyeceğini belirtmişti. Bakan aynı zamanda devletin, vatandaşları adına bu yönde bir karar alamayacağını ifade etmişti. Bakan Alman vatandaşlarının Türkiye'de şüpheli konumuna düşebileceklerine dair de "Gülenci olduğu iddia edilebilecek otel sahipleri" örneğini vermişti.

    Alman Dışişleri: Türkiyeye seyahat uyarısı yok

    Etiketler: Almanya , ALMAN , Sigmar Gabriel
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