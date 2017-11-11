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Alman devinden önemli hamle! Suyla çalışan dizel üretiyor

Emre ÖZPEYNİRCİ
11.11.2017 - 13:18 | Son Güncelleme:

Tüm dünyada dizel otomobil kullanımı hızla düşüp, birçok ülkede yasaklara maraz kalırken, Alman otomotiv Audi, sudan elde edilen enerjiyi depolayan bir "e-dizel" üretmeye çalışıyor.

Audi ilk kullanılabilir e-dizeli önümüzdeki yıl piyasaya sunmayı hedefliyor. Marka, ortakları Ineratec GmbH ve Energiedienst AG ile birlikte İsviçre'nin Canton Aargau şehrindeki Laufenburg bölgesinde yeni bir tesis açarak yenilenebilir bir kaynaktan e-dizel üretecek. Tesisin hedefi her yıl yaklaşık olarak 400 bin litre sentetik yakıt üretmek. Marka daha önce de iklim dostu yakıt çalışmaları altında e-gas ve e-petrol üretmeyi denemişti. "e-dizel" de bu çalışmaların devamı niteliğinde.

Audi AG'nin Sürdürülenilir Ürün Geliştirme departmanının başındaki isim Reiner Mangold konuyla ilgili olarak, "Laufenburg'daki projede, e-dizeli daha küçük birimlerde daha verimli bir şekilde üretecek teknoloji ile birlikte, süreci daha ekonomik hale getirmeyi planlıyoruz. Pilot tesis farklı sektörlerin bir araya gelmesi için iyi bir şans sunuyor. Bir diğer deyişle, enerji, ısı ve ulaşım sektörlerini bir araya getirerek depolanabilir bir yenilenebilir enerji üretmeye çalışıyoruz" dedi.

Alman devinden önemli hamle Suyla çalışan dizel üretiyor

Audi e-dizel, ilerleyen yıllarda içten yanmalı motorların hiç karbon salınımı yapmadan çalışmasına yardımcı olabilir. Yakıt, sistemin içerisinde su üzerinden üretilen fazladan enerjinin sentetik bir maddede depolanmasıyla elde ediliyor. Sistemin mantığı ise şu şekilde: Bir hidro-elektrik güç istasyonu elektroliz aracılığı ile suyu oksijen ve hidrojeni iyonlarına ayırıyor. Bir mikro işlem teknolojisi ile hidrojen, karbondioksit ile birleştiriliyor. Yakıtın üretiminden tüketimine kadarki süreçte karbonun işin içine girdiği tek nokta burası. Sonrasında bu karbon, büyük hidrokarbon bileşikler oluşturulmak için kullanılıyor. Daha sonra bu bileşim e-dizel ve diğer endüstrilerde kullanılacak farklı yakıtlar olarak ayrıştırılıyor

Etiketler: suyla çalışan dizel , dizel otomobil , gazetehaberleri
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