Alman devinden kritik açıklama

Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in CEO'su Matthias Mueller, dizel araçlarla ilgili güncel tartışmaların haksız olduğunu ve dizel motorun gelecek dönemde 'büyük bir gelecek' olduğunu söyledi.

Mueller, "Bugün sunmakta olduğumuz dizeller temiz. Bunlar, Dünya Uyumlu Hafif Araç Test Prosedürü (WLTP) gereksinimlerine uygun ve müşterilerimizin gereksinimlerini ve ihtiyaçlarını karşılar" dedi.

Mueller, emisyon skandalından bu yana düzenleyici kurumlar ve hükümetler tarafından teknolojiye karşı global baskıya rağmen VW'nin dizel otomobiller geliştirmeyi planladığını açıkladı.