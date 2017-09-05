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Alman devi satışı askıya aldı

Hürriyet Haber
05.09.2017 - 09:56 | Son Güncelleme: 05.09.2017 - 09:56

Volkswagen, 90 yıllık İtalyan motosiklet üreticisi Ducati'nin satışını askıya aldı. Satış için 1.5 milyar euroluk bir teklif söz konusuydu.

Reuters'ın kaynaklara dayandırarak verdiği habere göre, Almanya'daki sendikaların baskısı nedeniyle satış süreci durduruldu.

Hisselerinin tamamı Volkswagen'in lüks markası Audi tarafından kontrol edilen 91 yıllık İttalyan markası Ducati için Nisan ayında satış süreci başlatılmıştı. Ancak satışın gerçekleşmesi için Volkswagen Denetim Kurulu'nun onayı gerekiyor. Bu kurulun yarısı ise sendika temsilcilerinden oluşuyor.

Ducati'yi satın almak için adı geçenler arasında Benetton Ailesi, ABD'li otomotiv firması Polaris Industries ve Ducati’nin önceki sahibi Investindustrial bulunuyordu.

Volkswagen'ın Audi birimi, 2012'de Ducati'yi 860 milyon euro'ya satın almıştı. Ducati'nin yıllık kârı 100 milyon euro seviyesinde bulunuyor.

Etiketler: Volkswagen , ducati , Volkswagen ducati
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