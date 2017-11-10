Alman devi dolar/TL tahminini revize etti

Alman banka Commerzbank dolar/TL tahminlerini yukarı yönlü revize etti.

Commerzbank analisti Tatha Ghose imzalı raporda bankanın 2017 yıl sonu dolar/TL beklentisinin 3,50'den 3,85'e yükseltildiği belirtildi. Önümüzdeki yıl içinde de dolar/TL'nin kademeli olarak yükselmesini bekleyen banka, yılın sonlarında kurun 4,10 seviyesine yükseleceğini öngördü.

Bankanın raporuna göre piyasalar ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yeni bir faiz artışına hazırlanırken, dolar/TL'de yakın vadede yukarı yönlü bir ivme görülüyor.

Bu ortamda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın pozitif reel faiz oranını restore etmeye bakmasının zorunlu olacağını ancak enflasyonun bir şekilde geri dönmesi ve risk iştahının destek verici hale gelmesi umuduyla TCMB'nin faizleri daha yavaş artıracağını söyleyen Commerzbank TCMB'den geç likidite penceresinde 100 baz puanlık artış bekliyor.

Banka, bu artışla reel faizin yüzde 1 seviyesine yükseleceğini bunun da Türk Lirası'ndaki değer kaybının önüne geçemeyeceğini belirtti.

Banka Eylül 2018'de dolar/TL kurunun da kritik seviye olan 4 seviyesine geleceğini öngördü.