Alman devi Air Berlin iflasını istedi

15 Ağustos 2017 - 14:31Son Güncelleme : 15 Ağustos 2017 - 14:33
Almanya'nın ikinci büyük havayolu şirketi Air Berlin iflasını istedi. Spiegel Online haber sitesi Air Berlin'in 2008 yılından beri zarar eden bir çizgi izlediğini yazdı. Air Berlin, 2016 yılında 780 milyon dolar zarar bildirmişti.
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