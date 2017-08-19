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    Alman dergisinin kapağı: "Donald Trump'ın gerçek yüzü"

    Hürriyet Haber
    19 Ağustos 2017 - 00:43Son Güncelleme : 19 Ağustos 2017 - 00:46

    Alman Der Spiegel dergisi, yeni sayısının kapağına, başında Ku Klux Klan külahı olan ABD Başkanı Donald Trump’ı taşıdı.

    Kapak'ta Trump'ın yanına bir de, "Donald Trump'ın gerçek yüzü" yazısı eklendi.

    Alman dergisinin kapağı: Donald Trumpın gerçek yüzü

    Charlottesville kentindeki ırkçıların gösterisini protesto eden ırkçılık karşıtı grubun üzerine araba sürülmesi sonucunda Heather Heyer adlı bir kadın yaşamını yitirmiş, birçok kişi yaralanmıştı.

    Olayın ardından Trump'ın ırkçıları kınamaması eleştirilmişti. Trump'ın açıklamaları eski Ku Klux Klan liderleri tarafından desteklenmişti.

    Ku Klux Klan, 1865 yılında ABD Tennessee'de kurulan siyahi karşıtı faşist bir gizli örgüt.

    Alman dergisinin kapağı: Donald Trumpın gerçek yüzü

    ECONOMİST VE NEW YORKER DA KAPAKLARINA TRUMP'I TAŞIDI

    The Economist ve New York dergileri de Charlottesville kentindeki olayla ilgili Trump'ın açıklamalarını eleştiren kapaklar kullandı. 

    Etiketler: ABD , Trump , Ku Klux Klan
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