Alman dergisinin kapağı: "Donald Trump'ın gerçek yüzü"

Kapak'ta Trump'ın yanına bir de, "Donald Trump'ın gerçek yüzü" yazısı eklendi.

Charlottesville kentindeki ırkçıların gösterisini protesto eden ırkçılık karşıtı grubun üzerine araba sürülmesi sonucunda Heather Heyer adlı bir kadın yaşamını yitirmiş, birçok kişi yaralanmıştı.

Olayın ardından Trump'ın ırkçıları kınamaması eleştirilmişti. Trump'ın açıklamaları eski Ku Klux Klan liderleri tarafından desteklenmişti.

Ku Klux Klan, 1865 yılında ABD Tennessee'de kurulan siyahi karşıtı faşist bir gizli örgüt.

ECONOMİST VE NEW YORKER DA KAPAKLARINA TRUMP'I TAŞIDI

The Economist ve New York dergileri de Charlottesville kentindeki olayla ilgili Trump'ın açıklamalarını eleştiren kapaklar kullandı.