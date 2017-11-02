Alman basınından flaş iddia... 30 bin mülteci kayıp!

Bild gazetesinde yer alan habere göre, Almanya İçişleri Bakanlığından bir görevli, yaptığı açıklamada, "Yabancılar kayıt kütüğünde (AZR) yer alan, sınır dışı edilmesi gereken bazı kişilerin, Yabancılar Dairesinin haberi olmadan ya da bunları AZR'ye bildirmeden ülke dışına gitmiş olmaları ya da ortadan kaybolmaları ihtimal dahilinde." ifadelerini kullandı.

Federal hükümetin verdiği bilgiye göre, 2016 sonu itibarıyla 54 bin 437 kişinin sınır dışı edilmesi gerekirken bu sayı yaklaşık 65 bine ulaştı.



Federal İstatistik Dairesinin verilerine göre de 2016 yılında 23 bin 617 kişinin İltica Yasası uyarınca yardım parası aldığı ancak 30 bin 820 kişinin nerede olduğundan resmi makamların haberinin bulunmadığı öne sürüldü.

Haberde ayrıca, federal hükümetin, 2015 yılında Sol Parti'nin soru önergesine verdiği yanıtta da sınır dışı edilmesi gereken sığınmacıların nerede olduklarının Yabancılar Dairesi tarafından tümüyle izlenemediğinin bildirildiği hatırlatıldı.