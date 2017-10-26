Alman basını yazdı... Büyükada tahliyesiyle ilgili ilginç iddia

İnsan hakları aktivisti Peter Steudner’in Türkiye’de serbest bırakılmasıyla ilgili Alman “RedaktionsNetzwerk” adlı basın kuruluşu ilginç bir iddia ortaya attı. Yapılan haberde, Steudner’in serbest bırakılmasında Sosyal Demokrat Parti (SPD) eski Genel Başkanı ve eski Başbakan Gerhard Schröder önemli rol oynadığı yazıldı.

Habere göre Schröder, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmesi etkili oldu. Schröder’in Erdoğan ile görüşmesini ise Almanya’nın sosyal demokrat Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Başbakan Merkel’in de onayını alarak istedi. Gabriel’in talebi üzerine eski Başbakan Schröder aracı oldu. Schröder, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüştü. Spiegel, Schröder ile Erdoğan görüşmesinin federal seçimlerden bir hafta sonra yapıldığını yazdı. Böylece Almanya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin yeniden kurulması için Schröder bir kanal açmış oldu.

GABRİEL DOĞRULADI

Alman Dışişleri Bakanı Gabriel, Schröder’in arabulucu olduğunu doğruladı. Spiegel’e açıklama yapan Gabriel “Gerhard Schröder’e arabuluculuğu için çok minnettarım. Gerilimin son bulması için ilk işaret bu. Zira Türk hükümeti sözünde durdu. İstanbul’daki mahkemenin Peter Steudtner’in tutukluluk haline son vermesine sevindim. Ancak sebepsiz yere Türk hapishanelerinde hâlâ tutulan Almanlar var. Bunlara da bir çözüm bulunması ve serbest kalmaları için kararlı çabamızı sürdüreceğiz” dedi.

SCHRÖDER RUSYA İLE DE DEVREYE GİRDİ

1998 ile 2005 yıllara ırasında olmak üzere yedi yıl süreyle başbakanlık yapan 73 yaşındaki Schröder, Rusya ile Almanya arasında yaşanan bir çok siyasi krizin aşılmasında da devreye girmişti. Rus lideri Putin ile yakın dostluğu bulunan Schröder, Rusya’nın enerji şirketi Gasprom’a bağlı Nord Stream’ın yönetim kurulunda ve diğer bir enerji şirketi olan Rosneft’in de denetleme kurulu başkanı olarak görev yapıyor.

Enerji şirketinde görev yapması ve buna karşılık da ücret alması Almanya’da sert tepkilere neden olmuştu. Özellikle Başbakan Merkel’in lideri olduğu CDU, Schröder’i eleştirmişti. Schröder ile Erdoğan tanışıklığı, ikilinin başbakan olduğu dönemlere kadar geri gidiyor.