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    Alman basını: "Türkiye 81 kişinin iadesini talep etti"

    DW Türkçe
    23.10.2017 - 12:38 | Son Güncelleme:

    Almanya Adalet Bakanlığı'nın verilerine göre, Türkiye 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana Almanya'da 81 kişinin iade edilmesi talebinde bulundu. Almanya Adalet Bakanlığı'nın, Sol Parti Alman Meclis grubunun konuyla ilgili soru önergesine verdiği yanıtta, bu kişilerin kaçının terör şüphesiyle iadesinin istendiği ise belirtilmedi.

    Alman basını: Türkiye 81 kişinin iadesini talep etti

    Almanya İçişleri Bakanlığı tarafından geçen şubat ayında açıklanan kesin olmayan istatistiklerde, 2016 yılında Türkiye'nin Almanya'dan 60 kişinin iadesini istediği ve bunlardan sadece 8'inin terör şüphesiyle arandığı dikkat çekmişti.

    Bakanlığın verilerine göre, iadesi istenen kişilerin çoğunu adam yaralama ve öldürme suçuyla aranan zanlılar oluşturuyor.

    İçişleri Bakanlığı'nın verilerinde ve Adalet Bakanlığı tarafından soru önergesine verilen yanıtta, federal Alman hükümetinin kaç iade talebini kabul ettiği belirtilmiyor.

     

     

    Etiketler: iade talebi
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