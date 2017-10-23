Alman basını: "Türkiye 81 kişinin iadesini talep etti"

Almanya İçişleri Bakanlığı tarafından geçen şubat ayında açıklanan kesin olmayan istatistiklerde, 2016 yılında Türkiye'nin Almanya'dan 60 kişinin iadesini istediği ve bunlardan sadece 8'inin terör şüphesiyle arandığı dikkat çekmişti.

Bakanlığın verilerine göre, iadesi istenen kişilerin çoğunu adam yaralama ve öldürme suçuyla aranan zanlılar oluşturuyor.

İçişleri Bakanlığı'nın verilerinde ve Adalet Bakanlığı tarafından soru önergesine verilen yanıtta, federal Alman hükümetinin kaç iade talebini kabul ettiği belirtilmiyor.