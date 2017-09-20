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    Alman basını: Almanya Türkiye'ye 80 milyon euro ödeyecek

    Hürriyet Haber
    20.09.2017 - 13:13 | Son Güncelleme: 20.09.2017 - 13:25

    Almanya'da yayımlanan Bild gazetesi, Almanya'nın önümüzdeki ay Türkiye'ye mülteci anlaşması kapsamında yaklaşık 80 milyon euro ödeme yapacağını duyurdu.

    Alman Bild gazetesi gelişmeyi, "Almanya, Türkiye’ye hızla 80 milyon euro ödeyecek" başlığıyla duyurdu.

    Ödemenin Yeşiller Partisi'nin hükümete verdiği soru önergesinin ardından kamuoyuna duyurulduğu belirtildi. 

    Almanya Başbakanı Angela Merkel'in de yoğun girişimiyle Mart 2016’da AB-Türkiye mülteci anlaşması imzalanmıştı. Ancak anlaşmanın ardından Türkiye'ye ödenmesi planlanan 3 milyar euronun yanına bile yaklaşılmadı. 

    Alman basını: Almanya Türkiyeye 80 milyon euro ödeyecek

    Soru önergesine dayanan habere göre Berlin, gelecek ay Türkiye'ye toplam 78.7 milyon euro verecek. Bu ödemeyle birlikte Almanya’nın Türkiye’ye göndereceği toplam para 314.6 milyon euroya çıkmış olacak.

    AB ile yapılan göçmen anlaşması kapsamında AB toplamda 3 milyar euro ödemeyi taahhüt etmiş ve bunun 2 milyar eurosu, üye ülkelerden toplanacaktı. Almanya’nın toplam 427.5 milyon euro ödemesi bekleniyor.

    Etiketler: Almanya , Alman , berlin
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