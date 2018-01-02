Alman bankaları dolandıran Türk kardeşlerin davasında karar çıktı

David Mustafa Arslan, Turhan Arslan ve Alman asıllı Diethart Obermann’ın içinde olduğu dolandırıcılık organizasyonu ile ilgili açılan davada karar çıktı.

Dortmund Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada David Mustafa Arslan tutuklu olarak yargılanıyor. Turhan Arslan ise firari konumda.

Mahkeme yaptığı yargılama sonrası kararını geçen ay açıkladı. David Mustafa Arslan, 4.5 yıl hapis cezası aldı. İtirafçı olan Obermann ise 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

BÜYÜK BİR ORGANİZASYON

Davaya konu olan iddianame ile tanık ve sanık ifadeleri, büyük bir dolandırıcılık mekanizmasının kurulduğunu ortaya koyuyor. Milyonlarca Euroluk yolsuzluk için öncelikle, mali durumu kötü, işsiz veya göçmen bir kişi bulunuyor. Daha sonra bu kişiye belli bir para vaadinde bulunularak, üzerine konut kredisi çıkarılması teklif ediliyor.

GERİDE ONLARCA ‘KURBAN’

‘Kurban’ ayarlandıktan sonra sıra, kredinin çekileceği izbe bina veya dairenin bulunmasına geliyor. Bu iş de tamamlandıktan sonra, hem krediye konu gayrimenkul hem de, kredi alınacak kişi için sahte evrakları düzenleniyor. Söz konusu evraklarda duruma göre, kişinin aylık geliri yüksek tutulabiliyor veya işsiz olmasına karşın çalışıyor gibi gösterilebiliyor. Yine, kredi alınacak yer için de bir dizi sahtecilik yapılıyor.

SAHTE EVRAK HAZIRLADILAR

Binanın ekspertiz değeninden, binanın oturum alanına kadar bir dizi sahte evrak düzenlenebiliyor. Bütün bunlar ayarlandıktan sonra sıra, kredi için bankaya başvuruya geliyor. Kredi çıktığında, ‘Kurban’ vaat edilen parayı beklerken Arslan kardeşler ortadan kayboluyor. Bankadan gelen para direk Arslan kardeşlerin şirketlerine aktarılıyor.

İFADELER ÇARPICI

Dava dosyası kapsamında ifade veren tanıkların anlatımları ise dikkat çekici… Arslan kardeşlerin kurduğu tuzağa düşen kişiler arasında, Türkiye’den giden gurbetçiler de var, Afrikalı işsiz de mali durumu kötü Rus da…



Sanıkların yargılamaları uzun süre devam etti.





SENİ BİNA SAHİBİ YAPACAĞIM

Örneğin devlet yardımı ile geçinen Nuri Çakmak, işsiz olan Tarık Çağlar, mali durumu kötü olan Mustafa İşcan, çok düşük bir işte çalışan Salim Arazici, eşi kanser olan İsmail Bayındır düşük bir geliri olan Afrikalı Nzalemaso Kimbeni, Arslan kardeşlerin kurbanlarından bazıları. Afrikalı Kimbeni ifadesinde Turhan Arslan’ın kendisine “Seni bina sahibi yapacağım. Satın alacağın binayı tamir ettir kiraya ver düzenli bir gelirin olur” dediğini anlattı.

BELGELER KOZMİK ODADA

Davada tanık olarak dinlenen Alman bankacı Klaus Diether Klose, Arslan kardeşlerin Dortmund’aki işyerlerine gittiğini anlattı. İş yerinin çok lüks döşendiğini anlatan Diether Klose, iş yerinin 3’üncü katında, Arslan Kardeşler, Obermann ve sekreter Naime Özdemir’in girebildiğini söyledi. Söz konusu odayı ‘Kozmik oda’ olarak nitelendiren Diether Klose, tüm belgelerin kozmik odada tutulduğunu anlattı.

Karar sonrası David Mustafa Arslan yeniden Beckum Cezaevine gönderilirken Turhan Arslan’a ilişkin yakalama işlemleri ise sürüyor. İstanbul’da da çok sayıda kişi ve şirketi dolandıran Arslan kardeşler hakkında Türkiye'de de dolandırıcılık suçlaması ile haklarında dava açılmıştı.