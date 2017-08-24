MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Hürriyet>Dünya>Alman bakanlardan Türk camilerine takip talebi

    Alman bakanlardan Türk camilerine takip talebi

    Hürriyet Haber
    24 Ağustos 2017 - 00:47Son Güncelleme : 24 Ağustos 2017 - 00:47

    ALMANYA Dışişleri Bakanı Gabriel ve Adalet Bakanı Maas, Spiegel Online’a yazdıkları ortak makalede, Almanya’da Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne bağlı cami derneklerinin çok sıkı denetlenmesini istedi.

    Makalede şöyle denildi: “AKP’ye yakın ve milliyetçi örgütler dini cemaatlerin çalışmasını değiştirdi. Burada karmaşık bir yapı ve ağ oluştu. Biz bunu endişeyle izliyoruz, çünkü bu örgütler kitleleri harekete geçirme gücüne sahip ve farklı düşünenler buralarda etkilerini giderek kaybediyor. Almanya’daki cemaatlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın etkisi altına girmemesine dikkat etmek zorundayız.”

    ‘TÜRK FANATİKLER’ İFADESİ

    Yazı şöyle devam etti: “Biz PKK’ya karşı olduğu gibi Almanya’da yasadışı, terörist ve aşırı Türk örgütlerinin üzerine nasıl gidiyorsak, Türk fanatiklerin Almanya’daki Müslüman cemaati etkileme biçimine karşı da aynı biçimde kendimizi korumalıyız.”

    Etiketler: Spiegel Online , Almanya , gazetehaberleri
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri