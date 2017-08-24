Alman bakanlardan Türk camilerine takip talebi

Makalede şöyle denildi: “AKP’ye yakın ve milliyetçi örgütler dini cemaatlerin çalışmasını değiştirdi. Burada karmaşık bir yapı ve ağ oluştu. Biz bunu endişeyle izliyoruz, çünkü bu örgütler kitleleri harekete geçirme gücüne sahip ve farklı düşünenler buralarda etkilerini giderek kaybediyor. Almanya’daki cemaatlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın etkisi altına girmemesine dikkat etmek zorundayız.”

‘TÜRK FANATİKLER’ İFADESİ

Yazı şöyle devam etti: “Biz PKK’ya karşı olduğu gibi Almanya’da yasadışı, terörist ve aşırı Türk örgütlerinin üzerine nasıl gidiyorsak, Türk fanatiklerin Almanya’daki Müslüman cemaati etkileme biçimine karşı da aynı biçimde kendimizi korumalıyız.”