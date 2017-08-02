MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Hürriyet>Dünya>Alman bakandan Türk turizmcilere mesaj... "Kalbim kanıyor"

    Alman bakandan Türk turizmcilere mesaj... "Kalbim kanıyor"

    DHA
    02 Ağustos 2017 - 15:01Son Güncelleme : 02 Ağustos 2017 - 15:08

    Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, ilişkilerin gerilmesinin ardından Türkiyeye yönelik açıklanan ekonomik önlemlere ilişkin konuştu. Stern dergisinin yarın piyasaya çıkacak sayısına konuşan Alman Dışişleri Bakanı, Türkiye ile Almanya’nın şu andaki ilişkisinden üzüntü duyduğunu dile getirdi.

    "KALBİM KANIYOR"

    Almanya'nın Türkiyeye yönelik seyahat uyarısını sertleştirmesinden daha çok Batıdaki otel işletmecileri ve turizm sektörünün etkilendiğini kaydeden Gabriel, bu kesimin Türkiye'deki en Alman dostu kesim olduğunu belirtti. Gabriel, Bu durum beni memnun etmiyor. Kalbim kanıyor ifadelerini kullandı.

    İDAM İLİŞKİLERİN SONU OLUR

    Gabriel, Türkiyede idamın yeniden getirilmesinin Avrupa Birliği ile Türkiye arasında bugüne kadar var olan ilişkilerin sonu olacağını söyledi. Alman Dışişleri Bakanı "Bu çok açık" diye konuştu.

    Etiketler: Almanya , alman , gabriel
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri