Alman bakandan 'Türkiye' açıklaması

ALMANYA Dışişleri Bakanı Gabriel, Türkiye'ye karşı takındıkları ekonomik baskı, ekonomik yatırım uyarıları ve seyahat uyarıısını sertleştirmelerini savundu. “Kölner Stadt-Anzeiger” gazetesine konuşan Gabriel, şöyle dedi: Ekonomik baskı etkisini gösteriyor. Ankara gerçekten terör şüphesiyle soruşturma yürütüldüğü ve yardım talebiyle Daimler'den BASF şirketine, döner büfesine varıncaya kadar 680 Alman şirketinin adını İnterpol'e vermişti. Biz buna hemen karşılık verdik ve Türkiye'de yatırımlara karşı uyardık. Ne oldu? Türk toplumunda geniş bir tartışma başladı. Erdoğan şirketler listesini yanlış anlaşılma diye geri çekti.”

Tam bir seyahat uyarısı yapmak için o ülkeye seyahatin artık hesap edilemeyecek kadar tehlikeli olması gerektiğini belirten Gabriel, “Bunu önlemek Türkiye'nin elinde. Bizim seyahat uyarısını sertleştirmemiz şimdiden Türkiye'nin batısında Avrupa ve Almanya yanlısı küçük otel sahipleri, restoran işletmecileri ve garsonlar gibi yanlış kişileri aslında mağdur etti. Ama buna rağmen biz vatandaşlarımızı korumak zorundayız. Biz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanları keyfi tutuklamasına izin veremeyiz” diye konuştu.