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    Alman Bakan’dan şok sözler: Türkiye’yi işgal edecek değiliz

    Hürriyet Haber
    18 Ağustos 2017 - 22:53Son Güncelleme : 18 Ağustos 2017 - 22:53

    ALMANYA Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel internet gazetesi ‘Buzzfeed News Deutschland’a yaptığı açıklamada, “Deniz Yücel hâlâ tutuklu çünkü bana göre Türkiye onu rehin aldı” dedi.

    Alman hükümetinin elinde Türkiye’yi Yücel’in serbest bırakılmasına zorlamak için sadece diplomatik ve ekonomik araçlar olduğunu kaydeden Gabriel, “Sonuçta hükümet, Türkiye’yi işgal edecek değil” dedi. Sigmar Gabriel, gelecekte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a daha az dikkat gösterileceğini belirtti ve “Uzun süre ona karşı mantıklı bir tutum sergilemeye çalıştık. Bazen belki de onu çok fazla dikkate almamak daha iyi” ifadelerini kullandı. Türk - Alman ilişkilerinin aylardır bir dizi çatışma noktası nedeniyle gergin olduğunu söyleyen Gabriel, Berlin’in Türkiye’ye karşı açıkça mesafe aldığını belirtti.

    Gazeteci Deniz Yücel, şubat ayında, ‘terör propagandası’ ve ‘halkı kışkırtma’ suçlarıyla tutuklanmıştı. Alman hükümeti tutuklamanın haksız olduğunu düşünüyor ve derhal serbest bırakılmasını istiyor. Gabriel, Büyükada baskınında insan hakları aktivisti Peter Steudtner’in tutuklanmasının ardından Türkiye politikasında değişiklik yapılacağını açıklamıştı. Almanya’nın Türkiye Büyükelçisi Martin Erdmann gelecek hafta Silivri Cezaevi’nde bulunan Yücel ve Steudtner’i ziyaret edecek. Steudtner’in Alman vatandaşı olarak konsolosluk desteği almak hakkı olsa da daha önce izin verilmemişti. Bu, temmuz ayında tutuklanan Steudtner’e ilk ziyaret olacak.

    MERKEL: İÇİŞLERİMİZE KARIŞMAMALARINI BEKLİYORUZ

    CUMHURBAŞKANI Erdoğan’ın Almanya’da yaşayan Türkiye kökenli seçmenlere üç partiye oy vermeyin çağrısına Başbakan Angela Merkel tepki gösterdi. Merkel’in sözcüsü Steffen Seibert, Twitter hesabından “Biz yabancı ülke hükümetlerinden bizim içişlerimize karışmamalarını bekliyoruz” diye yazdı. Dışişleri Bakanı Gabriel ise “Bu şimdiye kadar eşi benzeri görülmemiş, egemenliğimize bir müdahale. Erdoğan’ın seçim kampanyasına bu müdahalesi, insanları birbirine karşı kışkırtmak istediğini gösteriyor” dedi.

    Etiketler: Sigmar Gabriel , Almanya , gazetehaberleri
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