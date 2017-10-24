Alman Bakan'a sıradışı veda töreni

Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schaeuble, görev aldığı sekiz yılın sonunda bir veda partisiyle görevinden ayrıldı. Schaeuble, bakanlık personeli tarafından sıra dışı bir gösteri ile uğurlandı. Schaeuble'nin "denk bütçeci" yanına gönderme yapan bakanlık personeli "Sıfır" simgesini oluşturdu
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