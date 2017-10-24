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Alman Bakan'a sıradışı veda töreni

Hurriyet.com.tr/EKONOMİ
24.10.2017 - 15:30 | Son Güncelleme:

Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schaeuble, görev aldığı sekiz yılın sonunda bir veda partisiyle görevinden ayrıldı. Schaeuble, bakanlık personeli tarafından sıra dışı bir gösteri ile uğurlandı. Schaeuble'nin "denk bütçeci" yanına gönderme yapan bakanlık personeli "Sıfır" simgesini oluşturdu

75 yaşındaki Schaeuble, görevinden Alman Parlamentosuna başkanlık etmek için geçen hafta istifa emişti. Schaeuble, bugün düzenlenen törenle böyle uğurlandı:
Alman Bakana sıradışı veda töreni
Yüzlerce kişi,  Schaeuble'nin "denk bütçeci" yanına böyle gönderme yaptı.

 

Etiketler: Wolfgang Schaeuble , Almanya Maliye Bakanı , Denk bütçeci
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