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    Alman bakan Türkiye karşıtlığına 'ortak' bulamadı

    AA
    28 Ağustos 2017 - 10:26Son Güncelleme : 28 Ağustos 2017 - 10:27

    Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye üzerinde baskı oluşturmak için aldıkları ekonomik önlemlere AB ülkelerinden de destek istediklerini, ancak bazı AB ülkelerinin bu konuda Almanya’dan farklı düşündüklerini söyledi.

    Berlin’de düzenlenen "Açık Kapı Günü" kapsamında, vatandaşlarla bir araya gelen ve soruları yanıtlayan Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye ile ilişkilerde yaşanan sorunları da değerlendirdi.

    Alman hükümetinin Türkiye’ye yönelik aldığı kararlara AB üyesi ülkelerden de destek istediğini söyleyen Gabriel, "Avrupa'da her ülke bizim gibi düşünmüyor. Bazı ülkeler, 'Bırakın geçmişte olduğu gibi Türkiye ile işbirliğini sürdürelim' diyorlar. Biz bu konuda farklı düşünüyoruz” dedi.

    AB ÜYELİK MÜZAKERELERİ

    Alman Dışişleri Bakanı, muhalefet partileri tarafından dile getirilen, Türkiye’nin AB üyelik müzakerelerine son verilmesi çağrılarına ise karşı çıktı.

    Zaten halihazırda müzakerelerin ilerlemediğini, bu sürece son verilmesinin ise Türkiye’de AB’yi savunan kesimlere yanlış bir mesaj olacağını belirten Gabriel, AB’nin böyle bir adım atmasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı daha da güçlendireceğini iddia etti.

    Kendisinin Türk-Alman dostluğunu büyük bir hazine olarak gördüğünü anlatan Gabriel, “Biz Türklere ve Türkiye'ye karşı değiliz. Tam aksine, bu ortak yanlarımızı içeren büyük hazinenin yeniden etkili olabileceği zamanın gelmesini umuyoruz.” ifadelerini kullandı.

    TÜRKİYE'NİN NATO'DAKİ YERİ TARTIŞMA KONUSU DEĞİL

    Vatandaşların sorularını yanıtlarken, Türkiye’nin NATO üyeliği konusuna da değinen Gabriel, son dönemde yaşanan siyasi gerginliklere rağmen, Türkiye’nin NATO ittifakındaki yerinin tartışma konusu olmadığına işaret etti. Gabriel, Türkiye’nin Batı’dan koparak daha fazla Rusya’ya yakınlaşmasını arzu etmediklerini sözlerine ekledi.

    Etiketler: Almanya , Sigmar Gabriel , ALMAN
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