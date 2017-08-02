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    Alman Bakan: Türkiye için kalbim kanıyor

    Celal ÖZCAN / BERLİN
    02 Ağustos 2017 - 23:49Son Güncelleme : 02 Ağustos 2017 - 23:49

    ALMANYA Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye’ye karşı aldıkları ekonomik tedbirlerin kendisini üzdüğünü ifade ederken “kalbim kanıyor” dedi.

    Stern dergisine konuşan Alman Bakan, Türkiye’nin demokrasiden uzaklaştığını, ekonomik tedbirlerden etkilendiğini söyledi. Gabriel, “Türkiye’nin demokrasiden uzaklaştığı ana sorun olarak önümüzde duruyor. İçeriye atılan suçsuz insanlar var. Bunların 9’u Alman vatandaşı. Şimdi Türk hükümetinin ekonomik baskıya tepki verdiği görülüyor. Baskıya ihtiyaç var. Ama bu beni sevindirmiyor. Kalbim kanıyor” ifadelerini kullandı. Gabriel, seyahat uyarısının Türkiye’de Alman dostu otelleri, sahildeki işletmecileri vurduğunu ve bunun kendisini üzdüğünü vurguladı.

    ADİL YARGILAMA OLURSA İADE EDERİZ

    ‘Ekonomik tedbir uyarılarının etkisi oldu mu’ sorusuna Gabriel şu yanıtı verdi: “Kesinlikle. Çok sayıda telefon görüşmesiyle bize dönüyorlar. Türkiye’deki siyaset şöyle görünüyor: Hükümete karşı bir tepki, terörizm olarak geçiyor. Biz böyle bir terör kavramıyla işbirliği yapamayız. Bize delilleri gösterin, biz de üzerine gidelim. Türkiye’de adil bir yargılama olacaksa, işkence ve idam tehlikesi olmadan, biz darbe girişiminin perde arkasındaki kişileri de iade ederiz. Biz Türk hükümetinin darbe girişimini her türlü düşünceyi bastırmak için bir malzeme olarak kötüye kullanma stratejisini kabul edemeyiz.” 

    Etiketler: Sigmar Gabriel , Almanya , gazetehaberleri
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