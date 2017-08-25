Alman Bakan Gabriel: Türk hükümeti ve politikaları ile sorun var

TÜRKİYE AB’YE GİREMEZ

Gabriel, mevcut şartlarda Türkiye’nin AB üyeliğinin hiçbir şekilde mümkün olmadığını belirterek, “Düşünce özgürlüğünü yasaklayan, suçsuz insanları tutuklayan, muhalefeti baskı altına alan bir ülke nasıl AB’ye girebilir” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da bu durumun farkında olduğunu ve aslında kendisinin de AB’ye girmeyi istemediği için üyelik müzakerelerini ciddiye almadığını iddia eden Gabriel, “Müzakereler bizim tarafımızdan bitirilmeyecek” dedi. Sigmar Gabriel, “Türkiye ile Türklerle değil, hükümet ve Cumhurbaşkanı’nın politikalarıyla” sorunları olduğunu vurguladı.