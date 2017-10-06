Alman askerleri Ürdün’e taşındı

Açıklamada, dört Tornado keşif uçağının öğleden sonra Muaffak Selti Hava Üssü’ne indiği bildirildi. Bakanlık sözcüsü, uçakların birkaç gün içinde DEAŞ ile mücadele için kurulan uluslararası koalisyondaki keşif görevine başlayacağını kaydetti.

Alman milletvekillerine İncirlik’te görev yapan Alman askerleri ziyaret etmesine izin verilmemesi üzere Türkiye ile Almanya arasındaki siyasi ilişkiler gerilmişti. Bu gelişmelerin ardından Alman hükümeti haziran ayında İncirlik’teki askerlerin Ürdün’e taşınmasına karar vermişti.