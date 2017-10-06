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    Alman askerleri Ürdün’e taşındı

    İHA
    06.10.2017 - 10:13 | Son Güncelleme:

    Almanya Savunma Bakanlığı, Adana’daki İncirlik üssünde görev yapan Alman askerlerinin Ürdün’de bulunan Muaffak Selti Hava Üssü’ne taşınmasının tamamlandığını açıkladı.

    Açıklamada, dört Tornado keşif uçağının öğleden sonra Muaffak Selti Hava Üssü’ne indiği bildirildi. Bakanlık sözcüsü, uçakların birkaç gün içinde DEAŞ ile mücadele için kurulan uluslararası koalisyondaki keşif görevine başlayacağını kaydetti.
    Alman milletvekillerine İncirlik’te görev yapan Alman askerleri ziyaret etmesine izin verilmemesi üzere Türkiye ile Almanya arasındaki siyasi ilişkiler gerilmişti. Bu gelişmelerin ardından Alman hükümeti haziran ayında İncirlik’teki askerlerin Ürdün’e taşınmasına karar vermişti. 

    Etiketler: incirlik , alman askeri , Muaffak Selti , Ürdün , Türkiye , ALMANYA
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