‘Allah ordumuzu muvaffak etsin’

MHP, yeni yılda yol haritasını belirlemek üzere, tüm karar alma organlarıyla Kızılcahamam’da kampa girdi. Kampta, terör, ittifak ve seçim ana başlıkları etrafında değerlendirilmelerde bulunuldu.

‘ANKETLER ŞİŞİRİLİYOR’

Partinin iki gün sürecek basına kapalı olarak yapılan kampı dün başladı. Edinilen bilgiye göre kampın açılışında kısa bir konuşma yapan Bahçeli, “2016 ve 2017 yılının Türkiye açısından zorlu geçtiğini” anlattı. MHP’ye operasyon yapıldığını ve 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Türkiye’nin beka sorununun baş gösterdiğini ifade eden Bahçeli, Türkiye’nin 2018 yılında da zorlu bir sürece girdiğini belirterek, “Önümüzde yerel seçimler, milletvekilliği seçimleri ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri var. Seçimlerden sonra da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin Türkiye’de oturması için yapılması gerekenler var” dedi. Bunun Türkiye’nin geleceği için önemli olduğunu kaydeden Bahçeli, YSK’nın 19 Ocak tarihi itibarıyla açıkladığı, seçime girebilecek partilen listesinde yer almayan İYİ Parti’ye de isim vermeden değindi. Bahçeli, “Henüz seçime bile giremeyecek parti, anket şirketleri tarafından şişiriliyor. Bu şirketlerin araştırılması gerek. Bu durumu demokrasi açısından davulla zurna ile karşılayacak değiliz” dedi.