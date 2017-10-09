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    ‘Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın’

    Mümin KARACA / BUTZBACH, DHA
    09.10.2017 - 17:25 | Son Güncelleme:

    Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı, Frankfurt kenti yakınlarındaki Butzbach’da Giessen Liebig Üniversitesi tanışma gecesinden eve dönerken yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden gençlerin ailelerine taziye ziyaretlerinde bulundu.

    St. Petrus Kilisesine giderek Julia Kabaca’nın babası İbrahim Kabaca, annesi Hediye Kabaca, Paula Yalman’ın babası Gebro Yalman ve annesi Şükriye Yalman’la görüşen Başkonsolos Karartı, acılı ailelere başsağlığı diledi.

    ‘Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın’

    Karartı, “Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın. Elim bir kaza sonucu 3 pırıl pırıl gencimizin hayatlarını kaybetmesinin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Hayatlarının baharında gelecekle ilgili planları olan gençlerdi. Hepimizin başı sağolsun” diye konuştu.

    ‘Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın’

    Başkonsolos Karartı, genç kızların aileleriyle görüştükten sonra Offenbach Ülkü Ocağı’nda Kazım Cihan’ın babası Cuma Cihan’a da başsağlığı diledi.

    ‘Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın’

    SENA’NIN DURUMU İYİ
    Offenbach Ülkü Ocağı’nda aktif olarak dernek çalışmalarına katılan ve Giessen Liebig Üniversitesi’nde İşletme öğrenimi gören Kazım’ın cenazesi, Kayseri’nin Develi ilçesinde defnedilecek.
    Antakyalı Julia Kabaca, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümüne kayıt yaptırmıştı. Mardinli Paula Yalman ise kuzeni Julia’nın mutluluğuna ortak olmak istemişti. Aralarında tek ehliyet sahibi de oydu. Kazada can veren Julia ve Paula, Butzbach’da Süryani mezarlığına defnedilecek.
    Kazada yaralanan Sivaslı ailenin kızı Sena Akyüz (18) ise ekonomi öğrenimi göreceği üniversitenin gecesine katıldı. Dönüş yolundaki kazada yaralandı. Giesen Üniversite Hastanesinde tedavisi devam eden Sena Akyüz’ün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

     

    Etiketler: FRANKFURT , Offenbach Ülkü Ocağı , St. Petrus Kilisesi , Başkonsolos Burak Karartı , Julia Kabaca , Sena Akyüz , Paula Yalman , Kazım Cihan
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