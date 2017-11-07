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    Alkollü sürücü dehşeti... Eski futbolcu hayatını kaybetti

    Hürriyet Haber
    07.11.2017 - 13:29 | Son Güncelleme:

    İzmir'de bu sabah saatlerinde alkollü sürücü dehşeti yaşandı. Alkollü sürücü H.Ü.'nün kullandığı otomobil, eski futbolcu Serdar Kırıkmalı yönetimindeki otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden Kırıkmalı, yön tabelasına çarparak durabildi ancak hayatını kaybetti.

    Kaza, bugün sabah saatlerinde Anadolu Caddesi Evka-2 yol ayrımında meydana geldi. 2,11 promil alkollü olduğu tespit edilen H.Ü. idaresindeki 35 HTH 90 plakalı otomobil, Serdar Kırıkmalı yönetimindeki 35 FP 470 plakalı otomobile arkadan çarptı.

    Alkollü sürücü dehşeti... Eski futbolcu hayatını kaybetti

    Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden Kırıkmalı, yön tabelasına çarparak durdu. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları müdahalenin ardından Kırıkmalı’nın hayatını kaybettiğini belirledi.

    Alkollü sürücü dehşeti... Eski futbolcu hayatını kaybetti

    Evli ve iki çocuk babası olan Kırıkmalı’nın daha önce amatör lig takımlarından Çiğli Belediyespor'da futbol oynadığı öğrenildi. Ayrıca polis ekiplerince gözaltına alınan otomobil sürücüsünün 2,11 promil alkollü olduğu tespit edildi. 

    Etiketler: izmir , Çiğli Belediyespor , Trafik kazası
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