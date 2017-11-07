Alkollü sürücü dehşeti... Eski futbolcu hayatını kaybetti

Kaza, bugün sabah saatlerinde Anadolu Caddesi Evka-2 yol ayrımında meydana geldi. 2,11 promil alkollü olduğu tespit edilen H.Ü. idaresindeki 35 HTH 90 plakalı otomobil, Serdar Kırıkmalı yönetimindeki 35 FP 470 plakalı otomobile arkadan çarptı.







Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden Kırıkmalı, yön tabelasına çarparak durdu. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları müdahalenin ardından Kırıkmalı’nın hayatını kaybettiğini belirledi.







Evli ve iki çocuk babası olan Kırıkmalı’nın daha önce amatör lig takımlarından Çiğli Belediyespor'da futbol oynadığı öğrenildi. Ayrıca polis ekiplerince gözaltına alınan otomobil sürücüsünün 2,11 promil alkollü olduğu tespit edildi.