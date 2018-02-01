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    Alkollü genç kız falezlere tırmandı, ekipler seferber oldu

    DHA
    01.02.2018 - 19:51 | Son Güncelleme:

    Antalya'da aşırı alkolün etkisiyle falezlere tırmanan Rüya E. (25) polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı. Bulunduğu yerden indirilen Rüya E., polis merkezine götürüldü.

    Polis, itfaiye ve sağlık ekiplerini harekete geçiren olay, saat 18.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Caddesi’nde bulunan Kadınyarında meydana geldi. Aşırı derece alkol aldığı belirtilen Rüya E., parkta bir süre bankta oturduktan sonra yapay şelalenin yanına inerek 10 metre yüksekliğinde kayalıklara tırmandı.

    Alkollü genç kız falezlere tırmandı, ekipler seferber oldu

    Rüya E’nin tırmandığını görenler, durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, uzun süre genç kızı inmesi için ikna etmeye çalıştı.

    Alkollü genç kız falezlere tırmandı, ekipler seferber oldu

    Alkolün de etkisiyle görevlilere zor anlar yaşatan Rüya E., ekiplerin çalışmasıyla kayalıklardan indirildi. Bulunduğu yerden çıkartılan Rüya E., polis merkezine götürüldü.

    Alkollü genç kız falezlere tırmandı, ekipler seferber oldu

    Etiketler: antalya , falez , genç kız , son dakika
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