Alkollü drone kullanmak artık suç!

İlk olarak ABD New Jersey eyaletinde sorumsuzca uçuş gerçekleştiren pilotların uçuşlarını önlemek amacıyla Eyalet Meclisi üyeleri 65-0 oyla alkol veya uyuşturucu madde etkisi altında uçuş suç kabul etmiş durumda. Öte yandan, teklifin yasalaştırılması için vali tarafından da imzalanması bekleniyor. shiftdelete'in haberine göre diğer 38 ABD eyaletinin de benzer bir yasa için çalışma yaptığı ifade ediliyor.





Peki, alkol veya uyuşturucu kullanıp uçuş yapmanın cezası ne olacak? Öncelikle kanda yüzde 0,08 veya üstü alkol bulunması suç kapsamında sayılacak. Bu durumda 6 ay hapis cezası veya 1,000 dolar ceza uygulanacak. Hatta duruma göre bu cezaların ikisi birden uygulanabilecek. Bu yaptırımlar kabul gördüğünde diğer tüm ülkeler için de örnek teşkil etmiş olacak.

Önümüzdeki dönemde ülkemizde de benzer cezaların uygulanıp uygulanmayacağını zaman gösterecek.



