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    Alkollü baba ve kız birbirine girdi: Gerçeği MOBESE ortaya çıkardı

    AA
    29 Temmuz 2017 - 19:21Son Güncelleme : 29 Temmuz 2017 - 20:07

    Antalya'da bir kişinin yaşamını yitirdiği trafik kazasında baba ve kızı, kendilerinin sürücü olmadığını belirterek birbirlerini suçladı.

    AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Konyaaltı ilçesi Üniversite Caddesi'nde bir restoranda kurye olan 32 yaşındaki Ersin Ünlü'nün kullandığı 07 MIY 98 plakalı motosiklet ile 07 BYY 63 plakalı otomobil çarpıştı.

    KIZINI SUÇLADI

    Motosikleti kullanan Ünlü, hayatını kaybetti. Ünlü'nün, cenazesi polis ekiplerinin incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayın ardından otomobilin sürücüsü olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan A.Y, aracı kızı Y.B'nin kullandığını iddia etti.

    Bunun üzerine gözaltına alınan Y.B. de ifadesinde otomobili babasının kullandığını öne sürdü. Baba ve kızın alkollü olduğu belirtildi.

    BABA KULLANIYORMUŞ

    MOBESE görüntülerini inceleyen polis ekipleri otomobili baba A.Y'nin kullandığını tespit etti.  Emniyetteki işlemlerinin ardından baba ve kızı adliyeye sevk edildi. 

     

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    Etiketler: antalya , kaza , baba , kız
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