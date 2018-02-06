Aliya İzzetbegoviç kimdir? İşte Bosna Hersek’in ilk Cumhurbaşkanı’nın hayatı

Her yıl 8 Ağustos’ta doğum günü kutlanan, ölüm yıl dönümü olan 19 Ekim’de ise büyük bir saygı ile anılan Aliya İzzetbegoviç, sinemadan sonra dizi projesine de ilham oldu. Bağımsız Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı olan ve Bilge Kral olarak anılan Aliya İzzetbegoviç’in tarihteki yeri ve hayatı merak konusu oldu. İşte Alija dizisiyle hayatı ekrana taşınan Aliya İzzetbegoviç’in bilinmeyenleri!

Bosna Hersek'in Bosanski Samac şehrinde 8 Ağustos 1925'te doğan Aliya İzetbegoviç, İkinci Dünya Savaşı boyunca faşist, sonrasında ise komünist ideoloji ve uygulamalara karşı çıkarak, Mladi Müslümani (Genç Müslümanlar) isimli, kolej ve üniversite öğrencilerinden oluşan ve Bosnalı Müslümanları İkinci Dünya Savaşı'nda yaşanan soykırımdan kurtarma amacını taşıyan teşkilatın içerisinde yer aldı.



Halkı için verdiği mücadele sırasında tutuklanan ve hapis hayatını zor koşullarda sürdüren İzetbegoviç, 1988 yılının sonunda Yugoslavya hükümetinin "sözlü muhalefet sebebiyle cezalandırılanlara tanınan affından" yararlanarak serbest kaldı.



Siyasi hayatta bugün de yer alan Demokratik Eylem Partisi'ni (SDA) 27 Mart 1990'da kuran İzetbegoviç, Bosna Hersek'te 1992-1995 yıllarında yaşanan savaşta Boşnak halkına önderlik etti.

Bağımsız Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı olan İzetbegoviç, 2000 yılında sağlık sorunları nedeniyle görevini bıraktı. İzetbegoviç, 19 Ekim 2003'te vefat etti.