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    Alışverişe gittiği markette doğurdu

    Hürriyet Haber
    30.12.2017 - 12:31 | Son Güncelleme:

    ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki bir süpermarkette, doğum sancıları tutan kadın marketten bebeğiyle çıktı.

    Mutfak alışverişine giden hamile bir kadın marketten kucağında bebeğiyle çıktı.

    ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki bir süpermarkette, doğum sancıları tutan kadın yere yığılınca, etraftakiler panik halinde önce telefona sarıldı. Market çalışanları ile müşteriler, daha sonra doğum başlayınca mecburen kolları sıvamak zorunda kaldı. Ambulans ekipleri geldiğinde minik bebek çoktan dünyaya gelmişti.

    Bebeğin kordonunu marketin sahibi kesti. Doğumdan hemen sonra ulaşan sağlık ekipleri anne ve bebeği hastaneye kaldırdı.

    Anne ve oğlu Toby'nin sağlık durumu gayet iyi.

    Etiketler: California
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