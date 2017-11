Alışveriş Melekleri geliyor

IVANA SERT

ŞOV DÜNYASI HEP iLGiMi ÇEKTi

◊ Bu sezon “Alışveriş Melekleri” ile Kanal D ekranda olacaksınız. Yer aldığınız TV programları çok beğeniliyor. Siz bu ilgiyi ve beğeniyi neye bağlıyorsunuz?

- Bugüne kadar hep moda ile ekrandaydım. İzleyiciler yorumlarımı hem beğendiler hem de güvendiler. İlgi ve beğeninin bundan dolayı oluştuğunu düşünüyorum. Ayrıca yorumlarıma güvendikleri ve ciddiye aldıkları için de buradan herkese teşekkür ediyorum.



◊ “Alışveriş Melekleri” diğer yer aldığınız programlardan biraz daha farklı. İçeriğini sizden dinleyebilir miyiz?

- Evet, yepyeni bir programa sahibiz. Programda üç tane meleğimiz ve yarışmacılarımız var. Yarışmacılar meleklerini kendi tarzları ve kendi karakterlerine göre seçiyorlar ve onlarla beraber bir ekip halinde alışverişe çıkıyorlar. Yani onlarla beraber yarışıyorlar. Konseptleri ve bütçeyi biz belirliyoruz. Sonrasında verilen bütçe ile beş gün yarışıyorlar ve büyük ödüle sahip oluyorlar. Kazanan ekip ise büyük ödülü arasında paylaşıyor.



◊ Siz 16 yaşına kadar piyano eğitimi almanıza rağmen kariyerinize model olarak başladınız. Sonrasında ise ekranda yer aldınız. Neydi sizi bu denli cezbeden şey?

- Küçüklüğümden beri kamera karşısında olmak, mankenlik yapmak, kısacası şov dünyasının içinde yer almak hep dikkatimi çekiyordu ve ben de bu yolda yürüdüm. İlk olarak Sırbistan’da güzellik yarışması ile yola çıktım ve mankenlik kariyerime başladım. Daha sonra sizlerin de bildiği üzere moda aşkım, sonrasında ise televizyon kariyerim başladı. Çok da güzel geri dönüşler aldım. Aslında televizyon beni sevdi, ben de televizyonu sevdim. Bugüne kadar kimseyi üzmeden, kırmadan, incitmeden yorumlar yapmaya çalıştım. İzleyici de samimiyetimi fark etti ve beni sevdi diye düşünüyorum.



◊ Ivana Sert stilini üç kelime ile tanımlamanızı istesem ne dersiniz?

- Spor, şık ve rahat stili seviyorum. Yani her zaman şık ve her zaman rahat olmaya çalışıyorum.



◊ En beğendiğiniz Türk tasarımcılar kimler?

- Zeynep Tosun, Hakan Yıldırım, Hakan Akkaya, Dilek Hanif ve Raisa&Vanessa’yı beğeniyorum.

KEMAL DOĞULU

TÜRKiYE’NiN EN ŞIK KADINI DERiN MERMERCi

◊ Hayat hikayeniz gerçekten çok farklı... Biraz bahseder misiniz?

- Eğer hikayemi baştan sona anlatacak olursam bana üç sayfa ayırmanız gerekir (Gülüyor), çünkü gerçekten o kadar uzun ki... Ama ben kısacık anlatacak olursam, hayatım boyunca yani küçüklüğümden beri hep kuaför olmak istemiştim.

8 yaşında ablamın oğlunun kuaför salonunda çalışmaya başladım ve sonra üniversiteyi kazandım. Fakat kazandığım bölümü beğenmedim, babam da o sırada New York’ta yaşıyordu ve bana “Madem okuyamayacaksın, buraya gel, para kazanırsın, aileye destek olursun” dedi.

Ben de “tamam” dedim ve konsolosluktan gidiş işlemlerimi halledebilmek için randevu aldım ama randevuya gitmedim. Çünkü o sıralar ben İstanbul’a yerleşmiş ve kuaför olmuştum. Bu arada Ortaokulu İmam Hatip’te okudum. Orada okuduğum için çok da mutluyum. Çünkü inançlı ve dindar bir insanımdır. Orada okumanın inancımı daha da kuvvetlendirdiğine inanıyorum.



◊ Tasarımcı, pop ve elektronik müzik şarkıcısı, fotoğrafçı, imaj danışmanı, hatta yönetmen... Tabiri caizse on parmağınızda on marifet... Siz kendinizi en çok hangi alana daha yakın hissediyorsunuz?

- Aslında ben tasarımcıdan çok stilistim, yani insanların ne giyeceğine karar veriyorum, bir şey tasarlamıyorum. Elektronik müzik yaptım, şarkıcılık, fotoğrafçılık, imaj danışmanlığı hatta yönetmenlik yaptım. Ama on parmağımda on marifet değil de 8 marifet var diyelim. Benim en çok sevdiğim mesleğim ise tabii ki kuaförlük ve televizyonda olmak.



◊ “Alışveriş Melekleri”nde sizi jüri koltuğunda göreceğiz. Peki “stil” kelimesi sizin için ne ifade ediyor?

- Benim için stil, “Başkası olma, kendin ol, böyle çok daha güzelsin” demektir.



◊ Kariyerinizle ilgili “keşke”leriniz var mı?

- Kesinlikle yok, hatta “iyi ki”lerim var diyebilirim.



◊ Kemal Doğulu bu aralar “Alışveriş Melekleri” dışında nelerle ilgileniyor? Var mı yeni bir şeyler?

- Tabii ki var, olmaz mı, ben boş durur muyum! İzmir Alsancak’ta yeni bir kuaför salonu açtım ve şahane oldu. Meğer İzmirli kadınlar beni bekliyormuş! Salonumuz çok talep gördü.



◊ Sizce Türkiye’nin en şık kadını kim?

- Bence Derin Mermerci.