Alışveriş devine şok tazminat cezası! Milyon dolarlık ceza çok konuşulacak

ABD'nin Alabama eyaletindeki bir jüri heyeti, markette ayağı takılıp düşerek kalçasını kırdığını söyleyen bir müşterinin 7.5 milyon dolar tazminat almasına hükmetti.

Habertürk'ün haberine göre olay, 2015 yılında, dünyanın en değerli perakende zinciri olan ve 270 milyar dolar piyasa değerine sahip Wal-Mart marketinde gerçekleşti.

61 yaşındaki Henry Walker karpuz almak için sergiye uzanırken karpuzların konduğu palete takılarak düştü. Kalçası kırılan Walker'ın avukatı Wal-Mart'ın paleti kaplaması ve güvenli halde tutması gerektiğine dayanarak dava açtı.

Wal-Mart ise savunmasını karpuz sergisinin tehlikeli olmadığı üzerine kurdu ve müşterinin hatası nedeniyle olayın meydana geldiğini belirtti. Dev perakende zinciri çıkan kararla ilgili hayâl kırıklığı yorumu yaptı ve tazminat miktarının aşırı olduğunu düşünerek kararı temyize götürmeye hazırlanıyor.

Mahkemeye sunulan dokümanlarda benzer sergilerin ülkenin her yerinde ve farklı perakendecilerde de kullanıldığına da dikkat çekildi. Wal-Mart tarafından yapılan açıklamada "Wal-Mart karpuzları 25 Haziran 2015 tarihindeki sergilerle aynı şekilde satmaya devam edecektir." denildi.