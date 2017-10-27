Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Haberler >Ekonomi>Alışveriş devi mağazalarında robot kullanacak

Alışveriş devi mağazalarında robot kullanacak

Hürriyet Haber
27.10.2017 - 10:33 | Son Güncelleme:

Parakende alışveriş devi Walmart, yakın zamanda 50 mağazada robot raf görevlilerini kullanacağını duyurdu.

Amerikalı alışveriş devi Walmart, Arkansas ve Kalifornya'daki küçük mağazalarında kullandığı robot raf görevlilerini Ocak ayının sonuna kadar 50 mağazada kullanmaya başlacağını açıkladı. Robot görevlilerin stokta kalmamış ya da müşteriler tarafından yanlış yerlere koyulmuş ürünleri, hatalı giyatları ve eksik etiketleri taradığı belirtildi.

Webtekno'nun haberine göre mağaza bu sayede çalışanların müşterilerle daha çok ilgilenmeleri için zaman yaratıldığını söyledi. Robotlar, sürekli koridorlarda gezerek insan çalışanlara raporlar hazırlıyor ve hataların daha hızlı bir şekilde giderilmesini sağlıyor.

Walmart CTO'su Jeremy King bir haber ajansına yaptığı açıklamada robotların insanlardan %50 daha verimli olduğunu ve rafları üç kat daha hızlı ve daha doğru taradığını öne sürdü. King, bir insanın haftada en fazla iki kez rafları tarayabildiğini de belirtti. Walmart'ın robotları tekerlekler üzerinde yükselen ve kameralarla donatılmış kulelere benziyor. Robotların daha doğrusu yapay zekaların birçok mesleği ele geçireceği son yılların en büyük klişeleri arasında bulunuyor. Ancak bu örnekte raf görevlilerinin işini gerçekten ele geçirmeye başladıklarını görebiliyoruz.

Etiketler: Walmart mağazaları , Walmart iletişim
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Alternate TextAlternate Text
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri