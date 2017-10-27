Alışveriş devi mağazalarında robot kullanacak

Amerikalı alışveriş devi Walmart, Arkansas ve Kalifornya'daki küçük mağazalarında kullandığı robot raf görevlilerini Ocak ayının sonuna kadar 50 mağazada kullanmaya başlacağını açıkladı. Robot görevlilerin stokta kalmamış ya da müşteriler tarafından yanlış yerlere koyulmuş ürünleri, hatalı giyatları ve eksik etiketleri taradığı belirtildi.

Webtekno'nun haberine göre mağaza bu sayede çalışanların müşterilerle daha çok ilgilenmeleri için zaman yaratıldığını söyledi. Robotlar, sürekli koridorlarda gezerek insan çalışanlara raporlar hazırlıyor ve hataların daha hızlı bir şekilde giderilmesini sağlıyor.

Walmart CTO'su Jeremy King bir haber ajansına yaptığı açıklamada robotların insanlardan %50 daha verimli olduğunu ve rafları üç kat daha hızlı ve daha doğru taradığını öne sürdü. King, bir insanın haftada en fazla iki kez rafları tarayabildiğini de belirtti. Walmart'ın robotları tekerlekler üzerinde yükselen ve kameralarla donatılmış kulelere benziyor. Robotların daha doğrusu yapay zekaların birçok mesleği ele geçireceği son yılların en büyük klişeleri arasında bulunuyor. Ancak bu örnekte raf görevlilerinin işini gerçekten ele geçirmeye başladıklarını görebiliyoruz.