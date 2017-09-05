Alışveriş bağımlılığı modern yaşamın en sık görülen psikolojik sorunlarından biri. Kadınların erkeklere göre daha sık yakalandığı bu bağımlılığın altında mutsuzluğu yenme güdüsü yatıyor. İnsanı sürekli olarak alışveriş yapmaya, tüketime ve para harcamaya yönlendiren bu alışkanlıktan bazı yöntemlerle kurtulmak mümkün. İşte alışveriş bağımlılığından kurtulmanızı sağlayacak taktikler:

Alışverişe çıkarken yanınıza kredi kartı almayın

Alışveriş bağımlılığını yenmek için alışverişe çıktığınızda yanınıza sadece ihtiyaçlarınıza yetecek kadar nakit para alın. Kredi kartlarınızı ve banka kartlarınızı ise evde bırakın.





Beğendiğiniz ürünlere gerçekten ihtiyacınız olup olmadığını sorgulayın

Mağazalarda veya vitrinlerde gördüğünüz ve beğenerek almaya karar verdiğiniz ürünlere gerçekten ihtiyacınız olup olmadığını düşünün. Kendinize birkaç gün zaman tanıyarak satın alma kararınızı öyle verin.

Alışveriş bütçesi hazırlayın ve bunun dışına çıkmayın

Kendinize her ay belirli bir bütçe hazırlayarak ihtiyaçlarınız doğrultusunda bir alışveriş listesi oluşturun. Burada bütçenizi tam anlamıyla belirleyerek bu bütçenin dışına çıkmamaya çalışın.





Sizi mutlu hissettiren aktivitelere yönelin

Alışveriş bağımlılığının altında yatan en önemli duygu mutsuzluğu giderme isteği. Bu nedenle kendinizi mutlu hissedebileceğiniz aktivite ve hobilere yönelerek alışverişe olan isteğinizi daha sağlıklı alışkanlıklara dönüştürebilirsiniz.

Ani alışverişlerden kaçının

Zevkinize ve tarzınıza çok uygun bir ürün görseniz bile bu ürünü hemen almamaya çalışın. Ani alışveriş dürtülerinize engel olun ve gardırobunuzda benzer bir ürüne sahip olup olmadığınıza bakarak karar verin.





Moraliniz bozuk olduğunda alışveriş yapmayın

Moraliniz bozuk olduğunda veya kendinizi mutsuz hissettiğinizde alışverişe çıkmamak en iyisi. Böylece modunuzu yükseltmek için kendinizi alışverişe vermemiş olursunuz. Bunun yerine film izleyebilir veya bulmaca çözebilirsiniz.

Kendinize bir kumbara edinin

Kumbara satın alarak para biriktirme alışkanlığı edinebilirsiniz. Kumbaraya her ay belirli bir miktar para koymaya çalışın ve alışveriş yapmak yerine tasarrufun tadını çıkarın.





Kullanmadığınız eşyaları ihtiyaç sahiplerine verin

Dolabınızda kullanmadığınız eşyaları belirleyerek bunları ihtiyaç sahiplerine verebilirsiniz. Bu tip yardım aktiviteleri alışveriş tüketiminizin azalmasına ve kendinizi daha mutlu hissetmenize olanak tanır.

İndirimin sizi baştan çıkarmasına izin vermeyin

Mağazaların indirim dönemlerinde eğer herhangi bir ürüne ihtiyacınız yoksa sırf indirim var diye alışveriş yapmayın. İndirim kavramının sizi esir almasına ve tüketime teşvik etmesine izin vermeyin.





Psikolog yardımı alın

Her türlü yolu denemenize rağmen yine de alışveriş bağımlılığından kurtulamadığınızı düşünüyorsanız, psikolojik yardım almanın vakti gelmiş olabilir. Alanında uzman bir psikologla görüşerek bağımlılığınızın altındaki nedenleri bulabilir ve bu sorundan kurtulabilirsiniz.

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