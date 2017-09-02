Alis'in kostümleri İzmir'den





İZMİR Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü Öğretim Görevlisi Jörn Fröhlich ile İEÜ Moda ve Tekstil Tasarım Bölümü Mezunu Cansu İncesu, Ağustos 2018’de ilk gösterimi gerçekleştirilecek oyundaki kostümleri tasarladı, oyunların saç ve makyajlarını da kostümlerle uygun hale getirdi.



Almanya’nın Michelstadt kentindeki açık hava tiyatrosunda oynanacak oyunda yer alacak 30 sanatçının kıyafetlerini tasarladıklarını belirten Cansu İncesu, kostüm tasarımlarını ve prototiplerin dikimini Türkiye’de yaptıklarını söyledi.

Fröhlich ile daha önce de yine Almanya’nın Herxheim Kenti’ndeki tiyatronun ‘Grimm ve Gretel’ adlı oyunun bütün tasarımlarını gerçekleştirdiklerini ifade eden İncesu, “Lewis Carroll tarafından yazılan orijinal eser, Esther Steinbrecher tarafından tiyatroya uyarlandı. Biz de bütün karakterlerin tasarımlarını yaptık. Ayrıca saç ve makyaj tasarımlarıyla da bütünlük sağladık” dedi.









