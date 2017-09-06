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Alişan'ın babasından ilk tepki 'Kendini artist zannediyor galiba'

Alişan, nişanlısı Eda Erol’la ayrıldıklarını doğruladı. Ünlü türkücünün açıklamasının ardından her iki taraf da sosyal medya hesaplarından birbirlerinin fotoğrafını sildi. Alişan, nişan takılarını geri istediği iddiasına da ateş püskürdü.

Hürriyet Haber
06.09.2017 - 17:23

DÜĞÜN hazırlığı yapan Alişan ve Eda Erol’dan ayrılık haberi geldi. Önceki gün Erol, Instagram’da bir açıklama yaparak ilişkilerini bitirdiklerini duyurdu, ardından o paylaşımı sildi. Dün de Alişan, sosyal medyada şu açıklamayı yaptı: “Birlikteliğimizin evlilikle noktalanmasını isterdik. Maalesef olmadı. Nişanlılık sürecinde anlaşamayacağımızı anladık. Ayrılık kararı alıp ailelerimize bildirdik. İki yetişkin olarak biz verdiğimiz karardan eminiz. Eda benim hayatımda hep iyi ve hanımlığı ile hatırlanacak biri.”

FOTOĞRAFLAR SİLİNDİ

Alişan’ın bu açıklamasının ardından her iki taraf da Instagram hesaplarından birbirlerinin fotoğraflarını sildi. Alişan’ın annesi Suzan Tektaş da paylaştığı kareleri sayfasından kaldırdı. Baba Mehmet Tektaş ise ayrılık hakkındaki sorulara önce “Bu işlere ben karışmam” diyerek yanıt vermek istemedi. Ardından müstakbel gelininin sosyal medyada ayrılık açıklaması yapmasına tepki gösterdi: “Bir de açıklama yapmış Instagram’dan. Kendini artist zannediyor galiba!”

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TAKILARI İSTEDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Ayrılığın basına yansımasının ardından Alişan’ın nişan takılarını Eda Erol’dan geri istediği de öne sürüldü. Ünlü türkücü iddiaya sert yanıt verdi: “Öyle bir şey olabilir mi? Takı makı umurumda mı benim? Yeter artık. Bıraksınlar da birkaç gün bari kafamızı toparlayalım, üzüntümüzü yaşayalım. Canım yanıyor gerçekten. Ayıptır ya, takı istemek ne demek?”

Eda Erol ayrılık kararını duyurmasına rağmen Instagram sayfasının profilinden Alişan’la fotoğrafını kaldırmamıştı. Alişan’ın yaptığı açıklamanın ardından Erol’un ilk işi, o kareyi kendi fotoğrafıyla değiştirmek oldu.

BUNLAR ÇOK AYIP ŞEYLER

Bugün Beyaz TV'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' programına telefonla bağlanan Alişan isyan etti. Ünlü türkücü 'Ben Eda’nın bundan önce ve bundan sonra da namusuna da şerefine de kefilim.' açıklamasını yaptı.

'Ben Eda’dan ayrılmışta olsam, Eda’nın ailesine, namusuna, şerefine laf edecek birisi karşısında beni bulur. Ben Eda’nın bundan önce ve bundan sonra da onun namusuna da şerefine de kefilim. 21 senedir bu camianın içindeyim kime ne yaptım acaba, ben birlikteyken de haberler yapıldı saçma sapan ayrıldıktan sonra da. Yapılıyor. Neden ya, neden? Bunlar çok ayıp şeyler.  Ben göz önünde olan biri olabilirim. Ayrıldık, bunun haberini yapabilirler ama bunu usulüyle adabınca yapsınlar. Daha fazlasını aramasınlar.'

 

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Son Güncelleme : 07.09.2017 - 10:57
Etiketler: Eda Erol , Alişan , Mehmet Tektaş
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