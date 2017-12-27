Alişan o soruyu duyunca...

Alişan ve Buse Varol çifti, birlikte rol aldıkları Dostlar Mahallesi adlı dizinin yemeğinde tanışıp aşk yaşamaya başlamışlardı. Önceki akşam Beyoğlu’nda bir mekan çıkışı objektiflere yansıyan ikili muhabirlerin sorularını yanıtladı. 2017’nin son günlerinde aşkı bulan Alişan, sevgilisine övgüler yağdırdı.



Varol’un sesinin çok güzel olduğunu söyleyen Alişan, muhabirlerin “Birlikte düet yapar mısınız?” sorusu karşısında, “Düet olur mu bilmiyorum, bizim geleceğe dair daha güzel planlarımız var.” diyerek evlilik sinyalini verdi. Birbirleriyle keyifli vakit geçirdiklerini söyleyen çift, konunun Alişan’ın cimriliğine gelmesiyle birlikte oldukça gerildi.





Buse Varol, “Alişan cimri mi?” sorusu karşısında, ”Bilmiyorum, bunu söylemek için çok erken daha iki aydır birlikteyiz.” deyince herkes şaştı kaldı.

Alişan, ise Varol’un bu cevabı karşısında hem şaşırdı hem de gerildi. Sevgilisinin kulağına doğru yönelip, muziplik yapınca ise ortaya renkli görüntüler çıktı!







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