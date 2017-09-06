Alişan- Eda Erol ayrıldı! İşte ünlü şarkıcının açıklaması

Haziran ayında nişanlanarak evlilik yolunda ilk ciddi adımı atan Alişan- Eda Erol çiftinin ayrıldığı yönündeki iddialar doğru çıktı. Esra Erol’un kız kardeşi Eda Erol ile bir süredir beraber olan Alişan ayrılık açıklamasında bulundu.



İlk olarak Eda Erol’un sosyal medya hesabından paylaştığı ‘yollarımızı ayırdık’ mesajı ilk olarak yalanlansa da günün ilerleyen saatlerinde farklı iddialar gündeme geldi. Söz konusu iddialara göre çift Eda Erol’un eski sevgilisi Oğan Şenyolcu nedeniyle tartıştı ve ilişkiyi bitirme kararı aldı. Çıkan farklı iddialar üzerine Alişan’dan açıklama geldi. İşte ünlü şarkıcının açıklaması.



“Bilgilendirme… Eda ile nişanı attığımız haberleri doğrudur. Birlikteliğimizin evlilikle noktalanmasını isterdik. Maalesef olmadı. Nişanlılık zaten birbirini tanıma sürecidir. Biz bu süreçte anlaşamayacağımızı anladık. Konuşarak karşılıklı ayrılık kararı alıp ailelerimize bildirdik. Onlar bizleri barıştırmak için gerekli çabayı sarf ettiler sağolsunlar. Ama iki yetişkin olarak biz verdiğimiz karardan eminiz. Bu ayrılık kararından sonra kötü hikaye taraflar birbirine düşman, küs yada karşılıklı iddialar beklemeyin. Eda benim hayatımda hep iyi ve hanımlığı ile hatırlanacak biri ve ailesi. Tüm basın mensuplarından ricam bu süreçte ilişkimizle ilgili kuracağınız her cümle birey olan ve ayrılık kararını alan bizlerden daha çok ailelerimiz üzmektedir. Biz onları zaten üzdük. Bu konuda gerekli hassasiyeti göstermenizi istiyorum.”