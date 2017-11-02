Alinur Aktaş kimdir nerelidir?

Alinur Aktaş, Bursa Belediye Başkanı olarak seçilmesinin ardından internet üzerinden araştırılan isim oldu. Geçtiğimiz günlerde boşalan Bursa Büyükşehir Belediyesi koltuğunun yeni sahibi olan Alinur Aktaş, biyografisi ile merak edilmeye başlandı. Peki, Alinur Aktaş kimdir?

BURSA BB BAŞKANI ALİNUR AKTAŞ KİMDİR?

İşte, eski İnegöl Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın İnegöl Belediyesi'nde yer alan özgeçmişi;

1970 İnegöl doğumlu. İlk, orta ve lise tahsilini İnegöl’de tamamladı. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mezunu.

Uzun yıllar İnegöl Mobilya sektöründe üst düzey yöneticilik yaptı.

Aynı zamanda Serbest Muhasebeci, Mali Müşavir olan Aktaş, İnegöl Ak Parti Kurucu Yönetim Kurulu üyesi olarak siyasete atıldı. 28 Mart 2004 seçimlerinde İnegöl Belediye Başkanı seçildi.

Ortaya koyduğu projelerle İnegöl’ün en zor sorunları için çözümler üretti. Öncelikle mevcut İnegöl’ü yeniledi. Mevcut İnegöl’ün doluluğunu dikkate alarak, yerleşim alanı dışında 150 bin nüfuslu Yeni İnegöl’ün temellerini attı. Kent Müzesi, Kapalı Semt Pazarı, Ahmet Türkel Çevre İmar Yolu, Yenilenen Oylat ve özellikle Modef Fuarları ve Mobilya İhtisas OSB Projeleri ile şehir ekonomisine yön vermesi, Dev arıtma tesisi projesi, Umuteli, Doğa Sporları ve Turizm Merkezi, Yeşil Enerji gibi hizmetleri ile birçok ilke imza attı.

Çocuklar ve gençlere yönelik çalışmalar sergileyen Başkan AKTAŞ, ulaşımdan kentsel dönüşüme, eğitimden sağlığa ve spora, alt yapı hizmetlerinden üst yapı hizmetlerine kadar her alanda, her yaşa çözüm üreten çalışmalarıyla Marmara Bölgesi’nde iki defa yılın ilçe Belediye Başkanı seçildi. Özellikle eğitime verdiği destekler ile “Eğitim Gönüllüsü Başkan” sıfatı ile anılıyor.

Alinur Aktaş, İngilizce ve Arapça biliyor. Aktaş, Evli ve 2 çocuk babasıdır.