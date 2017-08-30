Alina’ya tam not

11 YIL SONRA EKRANDA

Sibel Can, Tarık Akan'la başrolü paylaştığı “Ah İstanbul”dan tam 11 yıl sonra, “Sevdanın Bahçesi” ile dizi setlerine döndü. Dizide catering firması sahibi Sevda’yı canlandıran Can’ın kızını ise “Paramparça”daki rolüyle dikkat çeken Alina Boz oynayacak.

KENDİME BENZETİYORUM

Can, genç oyuncuyla güzel bir uyum yakaladıklarını söyledi: “Seyirciyle büyük buluşmaya çok az kaldı. Sette herkes birbirine şimdiden alıştı. Kızım rolündeki Alina ile harika bir uyum yakaladık. Kendime çok benzetiyorum onu. Disiplinli ve işini seviyor.”



ALİNA BOZ'UN YENİ ROLÜ:DEFNE

18 yıl önce boşanan Sevda ve Levent’in yıllar sonra yollarının kesişmesini konu alan Sevda’nın Bahçesi’nin genel hikayesi ve künyesi şöyle:

Levent ve Sevda büyük bir aşkla evlenmiş ancak 18 yıl önce boşanmışlardır. Her zaman daha fazlasını isteyen Levent’e Sevda ile birlikte kurdukları bu mutlu ama küçük hayat yetmemiştir. Kocasına büyük bir aşkla bağlı olan Sevda, Levent’in ondan ayrılmak istediği gün hamile olduğu haberini heyecanla vermek isterken, ayrılık teklifiyle yıkılır ve Levent’e hamile olduğunu söylemez. Levent, şuan da Defne adında bir kızı olduğundan bile habersizdir.

Kader bir gün Levent ve Sevda’yı bir araya getirir. Sevda her şeyden habersiz, Levent ve eşi Aylin’in hayatına girer. Aylin’in Levent’in yeni karısı olduğundan habersiz olan Sevda, gerçeği öğrendiğinde ise vazgeçmek için çok geçtir.

Yıllar sonra karşısında Sevda’yı görünce kafası karışan Levent’i zor günler beklemektedir. Levent ve Sevda yıllar sonra bir araya gelince, ikisinin de hayatı alt üst olur. Yıllardır gizli kalmış sırlar ve yalanlar bu yarım kalmış büyük aşkın önüne geçebilecek midir?

Oyuncular: Sibel Can (Sevda), Emre Kınay (Levent), Begüm Kütük (Aylin), Alina Boz (Defne), Baran Bölükbaşı (Tolga), Esra Kızıldoğan (Ayşe), Mehmet Bozdoğan (Hamdi), Berat Yenilmez (Eray), Hakan Atalay (Hakan), Haydar Köyel (Nuri), Yasemin Öztürk (Jale), Melehat Abbasova (Tatyana), Doğa Konakoğlu (Ufuk)