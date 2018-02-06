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Alija dizisinin oyuncuları kimlerdir? İşte Alija dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu

Alija dizisinin oyuncu kadrosu ve karakterleri merak konusu oldu. Bosna ve Hersek'in kurucu Cumhurbaşkanı Alija Izetbegoviç'in hayatını anlatan Alija, ekran macerasına 30 Ocak Salı akşamı başlamıştı. Peki Alija oyuncu kadrosunda kimler var? İşte kadro ve tarihi dizinin konusuna ilişkin detaylar!

Hürriyet Haber
06.02.2018 - 17:09 | Son Güncelleme :

TRT 1’in yeni dizisi Alija’nın hem konusu hem de oyuncuları dizi takipçileri tarafından araştırılıyor. Özellikle ilk bölümü kaçıranlar, Alija’nın karakterlerini inceleyerek bilgi edinmeye çalışıyor. İşte 6 bölüm sürecek olan dizinin konusu ve kadrosunun detayları!

Aliya İzzetbegoviç’in gerçek hayat hikayesini, aynı zamanda Bosna Hersek’in o dönemki durumunu anlatan Alija’nın başrollerini Yurdaer Okur, Berke Üzrek, Görkem Yertan ve Dilşat Çelebi paylaşıyor.

YURDAER OKUR

29 Ekim 1974 yılında doğan Yurdaer Okur liseyi, Samsun Bafra Süper Lisesi’nde okudu. 1994 yılında Hacettepe Üniversite Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünü kazandı ve buradan mezun oldu. Bölümü bitirdikten sonra yüksek lisans yaptı. Yüksek lisansını Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde yaptı. Yurdaer Okur, 1999 yılında Genco Erkal ile tanıştı. Dostlar Tiyatrosuna katıldı. Burada Yalınayak Sokrates adlı bir tiyatro oyunun rol aldı. 2000 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu’nda göreve başladı. 2002 yılında Diyarbakır Devlet Tiyatrosuna atandı. Bir çok alanda Diyarbakır’lı oyunculara dersler verdi. Bir çok tiyatro
oyununda yer aldı.

BERKE ÜZREK

Türk tiyatro ve sinema oyuncusu Berke Üzrek, 29 Eylül 1979’da doğdu. Profesyonelliğe aile dostlarının aracılığı ile ilkokul beşinci sınıfta Türkbank Çocuk Tiyatrosuyla adım attı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde tiyatro eğitimi aldı. Gurbetçiler adlı dizide televizyon kariyeri başladı. İstanbul Kraliyet Tiyatrosu nda bir süre “Hastasıyız” adlı oyunla sahneye çıktı. Filler ve Çimen, Can, Bana Şans Dile gibi toplumsal problemlere değinen filmlerde de rol aldı.

GÖRKEM YERTAN

1977 yılında Nazilli’de dünyaya geldi. Annesinin adı Nesrin, babasının adı Halil’dir. Nazilli Lisesi ve İstanbul Devlet Konservatuvarı’nda eğitim aldı. 1993 yılında oyunculuğa Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'nda İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde okurken İlk çocuk kitabı “Kırmızı’nın Mektupları” 2001 yılında basıldı. 2002 yılında şarkı sözlerini yazdığı Mehmet Güreli'nin “Odamda Yolculuk” albümü çıktı. 2003 yılında “Zebra Zaza”, 2004 yılında “Hımbıl Beyaz”, 2005 yılında “Kaplumbağa ve Eşek” ile “ Define Bahçesi”, 2006 yılında “Kelebek Kız”, 2007 yılında “Yapraklı Pelerin” ile “ Boyalı Hamsi ile Süs Balığı” isimli çocuk kitaplarını yayımladı. Çocuk kitaplarını çocuk albümlerine de dönüştürdü. 2003 yılında “Kırmızı'nın Günlüğü”, 2004 yılında “Solucan Hımbıl Beyaz Zebra Zaza”, 2006 yılında “Define Bahçesi” Yeditepe Müzik'ten ünlülerin sesinden çocuk albümü olarak çıktı. 2007 yılında çıkan Mehmet Güreli'nin “İplerin Kopuşu” albümünün şarkı sözleri de O'na aittir.

 

Etiketler: Alija , Alija oyuncuları , Alija oyuncu kadrosu , televizyon , yayın , televizyon programı
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