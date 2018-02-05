Alija Izzetbegovic'in hayatını anlatan Alija dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Başrollerini Yurdaer Okur, Berke Üzrek, Görkem Yertan ve Dilşat Çelebi’nin paylaştığı Alija’nın yeni bölümü için geri sayım başladı. Toplamda altı bölüm sürmesi beklenen tarihi dizi yarın akşam 2. bölümüyle kaldığı yerden devam edecek. Sadece Alija Izzetbegovic'in hayatını değil, Bosna Halkının son iki yüz yıllık tarihine dair önemli bilgiler veren Alija dizisinin yeni bölümünden ilk görüntüler!

Alija ve Halida arasındaki aşk aynı zamanda zulüm ve haksızlıklara karşı iyilik cesaret ve güzelliğin belgesidir. Sovyet Rusya yanlısı olan komünistler Saraybosna'ya girmeyi başarmış oldukları için artık tedirgindirler. Komünist harekete karşı genç Müslümanlar eylemler düzenlemekte gerçekleştirilen toplantılara katılan Alija'da bilgilendirici konuşmalar üretmektedir. Komünistler genç Müslümanlar hareketinin bir toplantısına engel olur. Alija ve arkadaşları yakalanıp hapse tıkılır. 3 yıl hapse girdikten sonra Alija Halida ile evlenir.