Alija 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Biyografi ve tarih türündeki Alija’nın yeni bölüm fragmanındaki sahnelerle birlikte ilk ipuçları geldi. Bosna ve Hersek'in kurucu Cumhurbaşkanı Alija Izetbegoviç'in hayatının televizyon dünyasına uyarlaması olan Alija’nın 3. bölüm fragmanında zorlu yargılama süreci ön planda. İşte son bölümü hatırlamak isteyenler için kısa bir özet ve yeni bölümden ilk detaylar!

SON BÖLÜM ÖZETİ



Mevcut rejim, Bosna Müslümanları için felaketler getirir. Artık Saraybosna o eski canlılığını yitirmiş, Osmanlı döneminin bütün renkleri birer birer solmaya başlamıştır. Halk yoksulluk içinde açlıkla karşı karşıyadır. Buna rağmen yöneticiler refahı yaşamaktadır. Halida ve Alija ise bu eşitsizliğin ve zulmün karşısında yer alırlar.



Alija mevcut rejimlerin geçersizliğini öne sürer ve dünyaya İslam’ı Doğu ve Batı arasında en doğru yönetim biçimi olarak önererek insanlara adeta üçüncü yol gösterir. Bu durum mevcut rejimi aşırı derecede rahatsız eder ve Alija Izetbegović ile 14 Arkadaşı İslam Cumhuriyeti kurmaya çalışmakla suçlanarak tutuklanırlar.



Artık Alija ve arkadaşları için sorgulanma, hararetli atışmaların yaşandığı ve hukuk dışı kararların alındığı bir mahkeme süreci başlar. Halida ve çocuklarının belirsiz bekleyişten yorulan kalplerini titreten tek bir soru vardır şimdi: Alija’ya kavuşabilecekler midir