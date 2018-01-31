Alija 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı – Alija’nın konusu ve kadrosu

Yurdaer Okur, Berke Üzrek, Görkem Yertan ve Dilşat Çelebi’nin başrollerini paylaştığı Alija’nın hem yeni bölüm fragmanı hem de ilk bölüm özeti merak konusu oldu. Altı bölümden oluşan Alija’yla ilgili en çok merak edilenleri ve yeni bölümden ilk görüntüleri derledik.



Altı bölüm yayınlanacak olan Alija dizisi, 19 Ekim 2003 senesinde hayata gözlerini yuman Bağımsız Bosna Hersek kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı olan Aliya İzzetbegoviç’in gerçek hayat hikayesi anlatıyor. Dizide, 2003 yılının Ekim ayında kaybettiğimiz Bosna’nın millî kahramanı, kurucu devlet başkanı, aydın ve demokrat siyasetçi, yüksek ahlak sahibi İzzetbegoviç’in şahsında, Bosna Halkının son iki yüz yıllık tarihi aktarılıyor. Yönetmenliğini Ahmet Imamoviç’in ve Ömer Gökhan Erkut’un yaptığı “Alija”da; Aliya İzetbegoviç’i Yurdaer Okur, eşi Halida İzetbegoviç’i Görkem Yeltan, kızı Sabina İzetbegoviç’i Dilşad Çelebi, oğlu Bakir İzetbegoviç’i ise Berke Üzrek canlandırıyor.