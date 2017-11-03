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Alibaba'nın kârında büyük artış

Hürriyet Haber
03.11.2017 - 10:38 | Son Güncelleme:

Çin'in e-ticaret devi Alibaba, son çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 132 kâr elde ettiğini açıkladı. Sosyal medya devi Facebook'un net kârı da yüzde 79 artış gösterdi.

Alibaba'dan yapılan açıklamada, şirketin Temmuz- Ağustos-Eylül aylarını kapsayan çeyrekteki net kârının, yüzde 132'lik "çarpıcı bir artışla", geçen yılın aynı dönemine göre 7,62 milyar yuandan 17,67 milyar yuana (2,67 milyar dolar) ulaştığı belirtildi.

AFP'nin haberine göre, Alibaba'nın Finans Müdürü Maggie Wu, yaptığı açıklamada "İnanılmaz bir çeyrek yaşadık. Bu çeyrekte, tüm gelirlerimizde yüzde 61 oranında büyümeyle çarpıcı sonuçlara ulaştık" ifadelerini kullandı.

Alibaba'nın ikinci çeyrekteki gelirleri 52 milyar yuan düzeyindeki tahminlerin ötesine geçerek 55,1 milyar yuan oldu.

FACEBOOK'UN KÂRI DA YÜZDE 79 ARTTI

Dünyada 2 milyardan fazla kişinin kullandığı sosyal medya devi Facebook'un da, yılın üçüncü çeyreğinde 4,7 milyar dolar net kâr elde ettiği açıklandı. Facebook'un bu yılın üçüncü çeyreğinde net kârı, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 79 artış gösterdi.

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