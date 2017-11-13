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Alibaba'dan Bekarlar Günü rekoru

Hürriyet Haber
13.11.2017 - 10:23 | Son Güncelleme:

Çin’in en büyük online alışveriş platformu Alibaba, ülkede her yıl kutlanan Bekarlar Günü’nde 25 milyar doları aşan satışla rekor kırdı. Alibaba’nın festivalin ilk 30 dakikasında 7 milyar dolara yakın satış yapması dikkat çekti.

 Çin’de Sevgililer Günü’ne alternatif olarak her yıl 11 Kasım’da kutlanan Bekarlar Günü’nde, bu yıl satış patlaması yaşandı. Ülkenin en popüler e-ticaret platformu Alibaba, geçen yıla oranla satışlarını yüzde 29 artırarak 25,3 milyar dolarlık satış yaptı.

 Bloomberg'in haberine göre, şirketin festivalin ilk iki dakikasında 1 milyar dolar, ilk 30 dakika içinde de 7 milyar dolara yakın satış yaptığı bildirildi.

 Online ödemelerde dünya rekoru

 Alibaba’dan yapılan açıklamada, şirketin festivalin ilk beş dakikasındaki ödeme işlemleriyle dünya rekoru kırdığı, saniyede 256 bin ödeme işlemi gerçekleştirildiği belirtildi.

 Çin’de bekarların kendilerine hediye aldığı Bekarlar Günü festivali, ABD’de alışveriş çılgınlığının yaşandığı Black Friday ve Cyber Monday'deki satışların toplamını da geride bıraktı.

 Alibaba’nın festivalden bir gün önce Cuma günü düzenlediği galaya, Nicole Kidman ve Pharrell Williams gibi ünlü isimler katıldı.

Etiketler: bekar
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